Samanyolu Haber /Gündem / Uyuşturucuyla suçlanan AKP'liden 'beklenen' savunma: Komplo kurdular! /13 Aralık 2021 16:44

Uyuşturucuyla suçlanan AKP'liden 'beklenen' savunma: Komplo kurdular!

Uyuşturucu kullandıktan sonra bayıldığı ileri sürülerek bir videosu yayınlanan AKP'li Kürşat Kılıç açıklama yaptı. Kendisine komplo kurulduğunu söyleyen Kılıç, “Baygın halin nedeni şahsıma yapılan müdahaledir." dedi.

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Uyuşturucu kullandığı için koltuğunda sızmış olarak görüntüleri paylaşılan AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, 9 Aralık’ta sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıç,  “İşlerimin yoğunluğu sebebi dolayısıyla AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Her daim Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a ve Partimize bağlılığım devam edecektir. Kamuoyuna saygılarımla duyurulur” diyerek istifasını açıkladı.

BAYGIN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

İstifanın ardından ortaya çıkan video kayıtlarında ise Kılıç’ın uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Görüntüyü çeken kişi çekmecede ‘metamfetamin’ adı verilen uyuşturucu madde ile hassas tartıyı gösteriyordu. Masanın üzerinde ise ‘meth pipe’ denilen ve metamfetamin içmekte kullanılan pipo benzeri alet olduğu görülüyordu.

TANIDIK SAVUNMA: KOMPLO KURULDU

Olayların ardından Kılıç facebook hesabından açıklama yaparak şunları söyledi:

“Değerli dostlarım, şahsıma yönelik komploya ait videoyu izleyenler kendi ofisimdeki makam koltuğumda oturur halde baygın halde bulunduğumu, videonun herhangi bir bölümünde ben ya da yanımda bulunan herhangi birinin uyuşturucu madde vs kullanımına dair bir anın olmadığını açıkça görmüştür. Görüntülerden anlaşılacağı üzere bayıltıldıktan sonra masamın üzerine, hemen önüme gelecek şekilde uyuşturucu madde kullanımında ihtiyaç duyulan bir pipet olduğunu daha sonradan öğrendiğim bir aparat konulmuştur. Yine masamın çekmecesine videoda uyuşturucu olduğu iddia edilen beyaz renkli toz ve hassas terazi yerleştirilerek bırakın kullanmayı, aynı zamanda satıcı olduğum izlenimini de vermek için gerekli kurgu yapılmıştır.

BAYGIN HALİN SEBEBİ ŞAHSIMA YAPILAN MÜDAHALEDİR:

“Olayın aslını merak eden arkadaşlarıma altını çizerek hatırlatmak istiyorum ki videodaki baygın halin sebebi görüntüleri çeken şahısların video öncesi şahsıma olan müdahalesidir. Böyle bir maddeyi kullanma ihtimalimin olmadığı beni tanıyan herkesin malumudur. Zaten videoda uyuşturucu madde kullanımı sonrası baygın olduğumu iddia edenler, sanki böyle bir eylemi birlikte gerçekleştirdiğimiz izlenimi oluşturmayı amaçlamış ama gelin görün ki iddia ettikleri gibi bir fiilde bulunduğumuza dair bir görüntüyü her ne hikmetse çekmeyi akıl edememiştir! İddia ettikleri gibi bir sebeple bu denli derin baygınlık hali yaşayacak olan bir insanın, bu sonuca gidene kadar kat edeceği aşamaları görüntülemek hiç de zor olmasa gerek.”

ŞAKA YOLLU DA OLSA YARALANIYORUM:

“Ayrıca uyuşturucu olduğu iddia edilen ve olay sonrası öğrendiğim kadarıyla maddi değeri bu kadar yüksek olan ismi zikredilen maddenin değil çekmecede, değil ayan beyan ofisimdeki masanın üzerinde bu kadar halkla içiçe bulunan birinin iş yerinde bulunma ihtimali bile akıl ve mantık dışıdır. Videoda görüldüğü üzere uyuşturucu olduğu iddia edilen maddenin hemen yanına hassas terazi konulup algı operasyonunu farklı bir boyuta taşınmak istenmiş ve sanki bir belgesel anlatır gibi videoyu çeken şahıslar tarafından sunum yapılarak olmamış şeyler olmuşcasına kamuoyuna servis edilmiştir. Beni çeşitli nedenlerle tanıyan tüm arkadaşlarımın böyle bir madde kullanacağım ihtimalini akıllarından bile geçirmeyeceklerini biliyor; şaka yollu da olsa böyle imalarda bulunmak isteyenlerin de beni derinden yaraladığını hatırlatmak istiyorum.”
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