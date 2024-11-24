Uyuşturucuyla yakalanan gemiye Eren Bülbül'ün ismini verdiler

Trabzon'un Maçka ilçesinde güvenlik güçlerine yaptığı hırsızlık ihbarının ardından PKK ile girilen çatışmada hayatını kaybeden Eren Bülbül, 15 yaşındaydı.





İsmi okullarda, spor salonlarında, gösteri merkezlerinde, parklara yaşatılan Bülbül'ün adı bu kez de ismi tonlarca uyuşturucunun nakliyesi yapıldığı gemiye verildi.





İLK OPERASYON PORTEKİZ’DE





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Türkiye'den un yükledikten sonra Latin Amerika'ya giden Singapore Sprit adlı gemi, 2023 yılının mart ayında, rotasını İtalya'ya çevirdi. Atlas Okyanusu'nu geçen gemi, Akdeniz'e girmek üzereyken Portekiz donanması tarafından durduruldu. Portekiz güvenlik kuvvetleri tarafından 4 gün boyunca aranan gemide zula bulunamadı ve serbest bırakıldı.





2 TON 300 KİLO UYUŞTURUCUYU DENİZE BIRAKTILAR

Ancak güvenlik kaynakları, gemideki uyuşturucunun varlığından emindi. Singapore Sprit'teki uyuşturucuyu da, tıpkı Ocean Blue ve Plutus'ta olduğu gibi eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli S.K. ve Y.D. getiriyordu. Uzaktan takip sürdü, gemi Akdeniz'de Sicilya açıklarına geldiğinde, önceden anlaşılan yer orası olmamasına rağmen zuladaki 2 ton 300 kilo uyuşturucuyu denize bıraktı.





4 TONA YAKIN UYUŞTURUCU KAYIP

Önceden verilen koordinatların dışında bırakılan uyuşturucu güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. Ancak uyuşturucu tacirleri için ortada başka bir sorun vardı. Yaklaşık 6 ton olması gereken uyuşturucunun yarısından fazlası kayıptı. Bu uyuşturucu hiçbir zaman bulunamadı. Uyuşturucunun siparişini veren Arnavut mafyası ve onların müşterisi olan İtalyan aile, organizasyonu yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Y.D. ve S.T.’ye baskı yaptı.





APAR TOPAR İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Ancak Singapore Strip’te kaybolan yaklaşık 4 tonluk uyuşturucu hiçbir zaman bulunamadı. Panama bandıralı geminin ismi, uyuşturucu ticaretinde kullanıldıktan 6 ay sonra değiştirildi. 2014’ten beri Singapore Sprit adıyla kullanılan gemi, uyuşturucu ticaretine adı karışınca Eren Bülbül oldu.





Gemiyi işleten eski Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu S.T., geçen ay hayatını kaybeden Urfi Çetinkaya’nın oğlu Rüstem Çetinkaya’yla aynı operasyonda tutuklandı ve hapse girdi. 24. dönem AK Parti Mardin Milletvekili olan bir ismin yeğeni olduğu belirtilen Y.D. ise Türkiye’de hiç yakalanamadı ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de yaşadığı değerlendiriliyor.