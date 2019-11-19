Uyuz vakaları üç kat arttı

Kaşıntıyla ortaya çıktığı için çoğu zaman basit bir alerji diye düşünülüp zamanında doktora gidilmemesi sebebiyle tedavi edilemeyen uyuz hastalığı, gözle görülemeyen bir parazitten kaynaklanıyor.





Uzmanlar, giysiden, çarşaftan hatta basit bir temas yoluyla dahi bulaşabilen uyuz hastalığının, salgın kadar hızla yayıldığına işaret etti.





Demirören Haber Ajansı'na (DHA) mülakak veren cildiye uzmanı Dr. Emre Araz, “Hastanemizde bu yılın ilk 11 ayında vaka sayısının üç kat arttığına şahit olduk. Dermatoloji camiası olarak vaka sayısındaki bu artışı dikkat çekici buluyoruz." dedi.





AİLEDEN BİRİNE TEŞHİS KONULDUYSA...





Araz, “Son 30 yıldır bazı dönemlerde uyuz mikrobunun toplumda salgın düzeyine gelecek boyutta arttığını görüyoruz. Dermatoloji camiası olarak belirli dönemlerde görülen bu artışın araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ama daha da önemlisi halkımızın teşhis ve tedavi için gecikmemesi, aileden birine bu teşhis konulduysa tüm aile bireylerinin tedaviye dahil edilmesidir.” dedi.





Uyuz hastalığına gözle görülemeyen mikroskobik bir eklem bacaklı olan 'Sarcoptes Scabiei Hominis'in sebep olduğunu anlatan Araz, "Yakınmalar iki ila altı hafta sonra ortaya çıkıyor. Daha çok gece kaşıntısı şeklinde kendini gösteriyor. Kişiler kaşıntıyı başlangıçta çok önemsemeyebiliyorlar. Kaşıntılar zamanla yara haline dönüşebiliyor ve içi su veya irin dolu kabarıklıklar şeklinde ilerleyebiliyor." diye konuştu.





"Geceleri ortaya çıkan kaşıntı çok önemli." diyen Dr. Araz, daha çok parmak araları, el bilekleri, dirsekler, koltuk altları ve kadınlarda özellikle meme çevresi ile erkeklerde genital bölge kaşıntılarının dikkati çektiğini belirtti.





Uyuz hastalığında kaşıntıya bağlı yakınmalar iki ila altı hafta sonra ortaya çıkıyor. Daha çok gece kaşıntısı şeklinde kendini gösteriyor.







"ÇAMAŞIRLAR VE ÇARŞAFLAR 60 DERECE SICAK SUDA YIKANMALI"





Birçok başka hastalıkta da kaşıntı olduğunu bu nedenle uyuz hastalığının çoğu zaman önemsenmediği ya da zamanında teşhis edilemediğini söyleyen Dr. Araz şu uyarılarda bulundu: "Doktor tedavi verdiğinde de tüm aile bireylerinin eş zamanlı olarak bu tedaviyi uygulaması gerekir. Çünkü temas yoluyla hızla bulaşan bir parazit türüdür bu. İlk temas bölgeleri de genellikle el içleri, parmak araları, bilekler oluyor. Bu akar, kıvrımlı bölgelerde yaşamaya daha çok uygun."





Araz, "Kıyafet, çamaşır ve çarşafların 60 derecede yıkanması gerekli. Bu yapılamıyorsa da bir poşete koyup, 3 gün boyunca en azından balkonda ağzı kapalı bekletilmeli. Böylelikle havasız kalınca parazitler ölür. Bu da bir tedaviye yardımcı bir unsurdur." dedi.



