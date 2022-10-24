Uzaktan çalışmak isteyenlere hangi Avrupa ülkeleri vize veriyor?

Turizmin ekonomilerinde çok önemli bir yere sahip olduğu bu ülkelerin adımı hem düşük sezonlarda sektörü canlı tutmayı hedeflerken hem de Avrupa Birliği vatandaşlığı olmayanların kolayca uzaktan çalışmalarına imkan tanıdı.
Dijital göçebe vizeleri aynı zamanda ev sahibi ülkelerin beyin göçünden yaşlanan nüfusa kadar başka sorunlarla da mücadele etmesine yardımcı oluyor.
Avrupa'ya taşınmak, uzaktan çalışmak ve Schengen Bölgesi'nde seyahat etme hakkı kazanmak için hangi Avrupa ülkelerinde hangi şartları doldurmak gerekiyor? euronews, kalış süresi, başvuru ücretleri ve gelir gereksinimleri de dahil olmak üzere Avrupa'da şu anda mevcut olan veya yakında yürürlüğe girecek uzaktan çalışma vizelerini sizin için karşılaştırdı.
Hırvatistan: Vergisiz güneşli günler için
Vize süresi:,: Bir yıl, yenileme imkanı mümkünBaşvuru ücreti: Yaklaşık 60 euro
Gelir gereksinimi: Ayda yaklaşık 2.300 euro
Hırvatistan 2021 yılında dijital göçebeler için bir yıllık oturma izni programını başlattı. 'İletişim teknolojisi' alanında hizmet veren ülke dışında kayıtlı şirket sahipleri ya da böyle bir şirketin Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) vatandaşı olmayan uzaktan çalışanları programdan faydalanma hakkına sahip.
Hırvatistan'a turist vizesi dışlında bir vizeyle giriş yapan uzaktan çalışanlar bir yıllık oturma izni için başvurabiliyor. Yakın aile üyeleri de geçici ikamet hakkı elde edebilir.
Diğer bir avantaj ise uzaktan çalışanlardan Hırvatistan'ın gelir vergisi almaması.
Çekya: Uygun fiyatlı yaşam ve masalsı kaleler için
Vize süresi: : Bir yıla kadar
Başvuru ücreti: 200 euro
Gelir gereksinimi: Banka hesabınızda en az 5 bin euro bulundurmanız gerekiyor
Uzaktan çalışanlar, Çekya'da uzun vadeli bir işletme veya serbest çalışma lisansı için başvurabiliyor. Halk arasında 'zivno' vizesi (Zivnostenske opravneni veya ticaret izninin kısaltması) olarak bilinen bu vize, serbest çalışan veya kendi işini yürüten AB vatandaşı olmayan kişiler için tasarlanmış durumda.
Estonya: Düşük bütçeyle ilerici dijital altyapı için
Vize süresi: : Bir yıl, altı ay uzatma imkanı ileBaşvuru ücreti: 100 euro
Gelir gereksinimi: Ayda 3 bin 500 euro
Estonya 2020 yazında dijital göçebe vizesini başlattı. Bu vize, yurt dışındaki şirketler için uzaktan çalışan kişilerin veya çoğunlukla yurt dışında müşterileri olan serbest çalışanların bir yıla kadar Estonya'da kalmasına izin veriyor. İlk vizenizin süresi dolduktan sonra altı aylık ek bir vize için başvurabilirsiniz.
Başvuru sahiplerinin, başvurularından önceki altı ay içinde ayda en az net 3 bin 500 euro kazanmış olduklarını kanıtlamaları gerekiyor.
Estonya'da yarım yıldan fazla kalınması durumunda yerel vergilere tabi tutuluyorsunuz.
Ülke ayrıca, uzaktaki girişimcilere ikamet sağlamadan Estonya'nın e-hizmetlerine dijital erişim sağlayan 'e-ikamet' imkanı da sunuyor. Bu sayede Estonya'da yaşamadan çevrimiçi bir şirket kurabilir, bankacılık işlemlerine erişebilir ve vergi beyanında bulunabilirsiniz.
Finlandiya: Dünyanın 'en mutlu ülkesi'nde el değmemiş doğa için
Vize süresi: : Altı ay
Başvuru ücreti: 400 euro
Gelir gereksinimi: Ayda bin 220 euro
Finlandiya'nın serbest meslek vizesi, serbest meslek sahibi olan veya bağımsız bir iş yürüten AB üyesi olmayan girişimcileri hedef alıyor. Başvuru sahipleri asgari gelir şartını karşılamak ve gelir sahibi olduklarını kanıtlamakla yükümlü tutuluyor.
Yunanistan: Ada gezintisi ve yıl boyu güneş için
Vize süresi: : Bir yıl, oturma izni ile uzatma imkanıBaşvuru ücreti: 75 euro
Gelir gereksinimi: 3 bin 500 euro
2021'de Yunanistan, AB vatandaşı olmayanların ülkede uzaktan yaşamalarına ve çalışmalarına izin veren bir program başlattı. Programın onaylanması için aylık gelirinizin en az 3 bin 500 euro olması ve yeterli kaynağa sahip olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor. Dijital göçebelerin program kapsamında Yunan şirketleri için çalışmalarına veya serbest çalışmalarına izin verilmiyor.
Macaristan: Termal banyolar ve düşük maliyetli yaşam için
Vize süresi: : Bir yıl, uzatma imkanı mümkünBaşvuru ücreti: 110 euro
Gelir gereksinimi: 2 bin euro
Macaristan'ın 'Beyaz Kart' vizesi, ülke dışında uzaktan çalışan AB üyesi olmayan dijital göçebelere açık durumda. Ülkede 180 günlük bir süre içinde en az 90 gün kalmanız gerekiyor. İlk altı ay boyunca vergilerden muaf tutuluyorsunuz.
Bu program kapsamında bir Macar şirketi için çalışmanıza izin verilmiyor.
İzlanda: Yüksek gelirli açık hava kaşifleri için
Vize süresi: : Altı ayBaşvuru ücreti: 86 euro
Gelir gereksinimi: Ayda 7 bin 75 euro
İzlanda'nın uzun süreli uzaktan çalışma vizesi, yabancı bir şirketin çalışanı ya da serbest meslek sahibi olarak ayda 7 bin euronun üzerinde kazanan yüksek gelirli bireyleri hedef alıyor. Vize altı ay sürüyor ve başvuru sahipleri vergilerden muaf tutuluyor.
Fakat bu vize İzlandalı işverenler için çalışmanıza izin vermiyor.
İtalya: Vize şartları henüz kesinleşmedi
Vize süresi: : Bir yıl, yenileme imkanı ile
Başvuru ücreti: Kesinleşmedi
Gelir gereksinimi: Kesinleşmedi
Dijital göçebeler için yeni bir vize Mart 2022'de İtalyan yasaları arasında yerini aldı. Yasanın detayları henüz bilinmese de vizenin yüksek vasıflı çalışanları hedeflediği düşünülüyor. Başvuru sahiplerinin sağlık sigortası ve temiz sabıka kaydı da dahil olmak üzere bir dizi şartı yerine getirmeleri isteniyor. Ayrıca başvuru yapmadan önce İtalya'da vergiye uyumlu olmaları şartı da aranıyor.
Malta: Ilıman kışlar ve plajda geçen günler için
Vize süresi: : Bir yılBaşvuru ücreti: 300 euro
Gelir gereksinimi: ayda 2 bin 700 euro
Malta'nın Göçebe Oturma İzni, ülke dışındaki şirketlerin uzaktan çalışanları ve serbest çalışanlar için hazırlanmış bir vize. Bir yıllık izin AB vatandaşı olmayanlara açık durumda.
İlk etapta bu vizeyi alanlara, ülkelerinde vergi ödemeye devam ettikleri sürece vergi muafiyeti tanınacağı söylenmişti. Ancak, bu konu ile yasal komplikasyonlar yaşandı.
Portekiz: Engebeli sahil şeritleri ve şarap tadım hafta sonları için
Vize süresi: : Bir yılBaşvuru ücreti: Kesinleşmedi
Gelir gereksinimi: Ayda 2 bin 800 euro
Portekiz, resmi adı 'Ulusal Topraklar Dışında Uzaktan Sağlanan Mesleki Faaliyetlerin İcrası İçin İkamet Vizesi' olan dijital göçebe vizesini 30 Ekim 2022 tarihinde başlatacak.
Bu vize, Portekiz dışında bir şirket tarafından istihdam edilen veya serbest meslek sahibi olan AB vatandaşı olmayan kişilere açık durumda.
Yeni program, emeklileri ve 'pasif gelir' elde edenleri hedefleyen mevcut 'D7' vizesine bir alternatif oluşturuyor.
Romanya: Uzun yürüyüşler ve cep dostu konaklamalar için
Vize süresi: : Bir yılGelir şartı: Ayda 3 bin 950 euro (Romanya'nın ortalama brüt maaşının üç katı)
Romanya'nın dijital göçebe vizesi AB vatandaşı olmayanlara yönelik durumda. Başvuru sahiplerinin sağlık sigortası, temiz bir sabıka kaydı ve Romanya dışındaki bir şirketten aylık 3.300 euronun üzerinde gelir elde ettiğini kanıtlamaları gerekiyor.
Başka bir ülkede vergi ikametgahınız varsa, program kapsamında Romanya'da vergi ödemeniz gerekmiyor.
İspanya: Sahil kaçamakları ve vergi indirimleri için
Vize süresi: : Beş yıla kadarBaşvuru ücreti: Kesinleşmedi
Gelir gereksinimi: Aylık 2 bin euro olması bekleniyor
İspanya'nın dijital göçebe vizesi projesi ilk olarak ocakta gündeme geldi ve 2023'ün başlarında yürürlüğe gireceği düşünülüyor. Program, AB vatandaşı olmayanlara beş yıla kadar ülkede yaşama ve çalışma şansı tanıyacak.
Detaylar henüz kesinleşmemiş olsa da, programın düzenli istihdam sağlayan serbest çalışanlar ve İspanya dışındaki şirketler için çalışan sözleşmeli çalışanlar için geçerli olacağı düşünülüyor.
Mevcut planlara göre, uzaktan çalışanlara vergi indirimleri sağlanacak ve bu kişiler kalışlarının ilk dört yılı boyunca normalde yüzde 24 olan vergi yerine yüzde 15 vergi ödeyecekler.
Gelir şartının aylık 2 bin euro olması bekleniyor.
Norveç: Dağ tırmanışı ve yerel işletmeler için
Vize süresi: : İki yıla kadarBaşvuru ücreti: 600 euro
Gelir gereksinimi: Aylık 3 bin euro
AB üyesi olmayan dijital göçebeler, Norveç'te yaşamak ve uzaktan çalışmak için oturma izni vizesine başvurabilir. Başvuru sahiplerinin en az bir Norveçli müşterisi olması şartı aranırken program kapsamında yerel vergilerin ödenmesi gerekiyor.