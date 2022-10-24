Uzaktan çalışmak isteyenlere hangi Avrupa ülkeleri vize veriyor?





Vize süresi:,: Bir yıl, yenileme imkanı mümkün

Gelir gereksinimi: Ayda yaklaşık 2.300 euro





Çekya: Uygun fiyatlı yaşam ve masalsı kaleler için









Vize süresi: : Bir yıl, altı ay uzatma imkanı ile





Estonya 2020 yazında dijital göçebe vizesini başlattı. Bu vize, yurt dışındaki şirketler için uzaktan çalışan kişilerin veya çoğunlukla yurt dışında müşterileri olan serbest çalışanların bir yıla kadar Estonya'da kalmasına izin veriyor. İlk vizenizin süresi dolduktan sonra altı aylık ek bir vize için başvurabilirsiniz.

Finlandiya: Dünyanın 'en mutlu ülkesi'nde el değmemiş doğa için





Finlandiya'nın serbest meslek vizesi, serbest meslek sahibi olan veya bağımsız bir iş yürüten AB üyesi olmayan girişimcileri hedef alıyor. Başvuru sahipleri asgari gelir şartını karşılamak ve gelir sahibi olduklarını kanıtlamakla yükümlü tutuluyor.





Vize süresi: : Bir yıl, oturma izni ile uzatma imkanı





2021'de Yunanistan, AB vatandaşı olmayanların ülkede uzaktan yaşamalarına ve çalışmalarına izin veren bir program başlattı. Programın onaylanması için aylık gelirinizin en az 3 bin 500 euro olması ve yeterli kaynağa sahip olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor. Dijital göçebelerin program kapsamında Yunan şirketleri için çalışmalarına veya serbest çalışmalarına izin verilmiyor.







Vize süresi: : Bir yıl, uzatma imkanı mümkün

İzlanda: Yüksek gelirli açık hava kaşifleri için





Vize süresi: : Altı ay





İzlanda'nın uzun süreli uzaktan çalışma vizesi, yabancı bir şirketin çalışanı ya da serbest meslek sahibi olarak ayda 7 bin euronun üzerinde kazanan yüksek gelirli bireyleri hedef alıyor. Vize altı ay sürüyor ve başvuru sahipleri vergilerden muaf tutuluyor.





Dijital göçebeler için yeni bir vize Mart 2022'de İtalyan yasaları arasında yerini aldı. Yasanın detayları henüz bilinmese de vizenin yüksek vasıflı çalışanları hedeflediği düşünülüyor. Başvuru sahiplerinin sağlık sigortası ve temiz sabıka kaydı da dahil olmak üzere bir dizi şartı yerine getirmeleri isteniyor. Ayrıca başvuru yapmadan önce İtalya'da vergiye uyumlu olmaları şartı da aranıyor.





Vize süresi: : Bir yıl





Malta'nın Göçebe Oturma İzni, ülke dışındaki şirketlerin uzaktan çalışanları ve serbest çalışanlar için hazırlanmış bir vize. Bir yıllık izin AB vatandaşı olmayanlara açık durumda.





Vize süresi: : Bir yıl





Portekiz, resmi adı 'Ulusal Topraklar Dışında Uzaktan Sağlanan Mesleki Faaliyetlerin İcrası İçin İkamet Vizesi' olan dijital göçebe vizesini 30 Ekim 2022 tarihinde başlatacak.





Vize süresi: : Bir yıl





Romanya'nın dijital göçebe vizesi AB vatandaşı olmayanlara yönelik durumda. Başvuru sahiplerinin sağlık sigortası, temiz bir sabıka kaydı ve Romanya dışındaki bir şirketten aylık 3.300 euronun üzerinde gelir elde ettiğini kanıtlamaları gerekiyor.





Vize süresi: : Beş yıla kadar





İspanya'nın dijital göçebe vizesi projesi ilk olarak ocakta gündeme geldi ve 2023'ün başlarında yürürlüğe gireceği düşünülüyor. Program, AB vatandaşı olmayanlara beş yıla kadar ülkede yaşama ve çalışma şansı tanıyacak.





Vize süresi: : İki yıla kadar





AB üyesi olmayan dijital göçebeler, Norveç'te yaşamak ve uzaktan çalışmak için oturma izni vizesine başvurabilir. Başvuru sahiplerinin en az bir Norveçli müşterisi olması şartı aranırken program kapsamında yerel vergilerin ödenmesi gerekiyor.

Euronews'in derlediğigöre, Avrupa'da da Hırvatistan'dan İspanya'ya kadar birçok ülke, pandemiden dolayı gerileyen turizm sektörünü canlandırmak için ülke dışında çalışanların geçici ikamet izni almasını kolaylaştırma yoluna gitti.Turizmin ekonomilerinde çok önemli bir yere sahip olduğu bu ülkelerin adımı hem düşük sezonlarda sektörü canlı tutmayı hedeflerken hem de Avrupa Birliği vatandaşlığı olmayanların kolayca uzaktan çalışmalarına imkan tanıdı.Dijital göçebe vizeleri aynı zamanda ev sahibi ülkelerin beyin göçünden yaşlanan nüfusa kadar başka sorunlarla da mücadele etmesine yardımcı oluyor.Avrupa'ya taşınmak, uzaktan çalışmak ve Schengen Bölgesi'nde seyahat etme hakkı kazanmak için hangi Avrupa ülkelerinde hangi şartları doldurmak gerekiyor? euronews, kalış süresi, başvuru ücretleri ve gelir gereksinimleri de dahil olmak üzere Avrupa'da şu anda mevcut olan veya yakında yürürlüğe girecek uzaktan çalışma vizelerini sizin için karşılaştırdı.Yaklaşık 60 euroHırvatistan 2021 yılında dijital göçebeler için bir yıllık oturma izni programını başlattı. 'İletişim teknolojisi' alanında hizmet veren ülke dışında kayıtlı şirket sahipleri ya da böyle bir şirketin Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) vatandaşı olmayan uzaktan çalışanları programdan faydalanma hakkına sahip.Hırvatistan'a turist vizesi dışlında bir vizeyle giriş yapan uzaktan çalışanlar bir yıllık oturma izni için başvurabiliyor. Yakın aile üyeleri de geçici ikamet hakkı elde edebilir.Diğer bir avantaj ise uzaktan çalışanlardan Hırvatistan'ın gelir vergisi almaması.: Bir yıla kadar200 euroBanka hesabınızda en az 5 bin euro bulundurmanız gerekiyorUzaktan çalışanlar, Çekya'da uzun vadeli bir işletme veya serbest çalışma lisansı için başvurabiliyor. Halk arasında 'zivno' vizesi (Zivnostenske opravneni veya ticaret izninin kısaltması) olarak bilinen bu vize, serbest çalışan veya kendi işini yürüten AB vatandaşı olmayan kişiler için tasarlanmış durumda.100 euroAyda 3 bin 500 euroBaşvuru sahiplerinin, başvurularından önceki altı ay içinde ayda en az net 3 bin 500 euro kazanmış olduklarını kanıtlamaları gerekiyor.Estonya'da yarım yıldan fazla kalınması durumunda yerel vergilere tabi tutuluyorsunuz.Ülke ayrıca, uzaktaki girişimcilere ikamet sağlamadan Estonya'nın e-hizmetlerine dijital erişim sağlayan 'e-ikamet' imkanı da sunuyor. Bu sayede Estonya'da yaşamadan çevrimiçi bir şirket kurabilir, bankacılık işlemlerine erişebilir ve vergi beyanında bulunabilirsiniz.: Altı ay400 euroAyda bin 220 euro75 euro3 bin 500 euro110 euro2 bin euroMacaristan'ın 'Beyaz Kart' vizesi, ülke dışında uzaktan çalışan AB üyesi olmayan dijital göçebelere açık durumda. Ülkede 180 günlük bir süre içinde en az 90 gün kalmanız gerekiyor. İlk altı ay boyunca vergilerden muaf tutuluyorsunuz.Bu program kapsamında bir Macar şirketi için çalışmanıza izin verilmiyor.86 euroAyda 7 bin 75 euroFakat bu vize İzlandalı işverenler için çalışmanıza izin vermiyor.: Bir yıl, yenileme imkanı ileKesinleşmediKesinleşmedi300 euroayda 2 bin 700 euroİlk etapta bu vizeyi alanlara, ülkelerinde vergi ödemeye devam ettikleri sürece vergi muafiyeti tanınacağı söylenmişti. Ancak, bu konu ile yasal komplikasyonlar yaşandı.KesinleşmediAyda 2 bin 800 euroBu vize, Portekiz dışında bir şirket tarafından istihdam edilen veya serbest meslek sahibi olan AB vatandaşı olmayan kişilere açık durumda.Yeni program, emeklileri ve 'pasif gelir' elde edenleri hedefleyen mevcut 'D7' vizesine bir alternatif oluşturuyor.Ayda 3 bin 950 euro (Romanya'nın ortalama brüt maaşının üç katı)Başka bir ülkede vergi ikametgahınız varsa, program kapsamında Romanya'da vergi ödemeniz gerekmiyor.KesinleşmediAylık 2 bin euro olması bekleniyorDetaylar henüz kesinleşmemiş olsa da, programın düzenli istihdam sağlayan serbest çalışanlar ve İspanya dışındaki şirketler için çalışan sözleşmeli çalışanlar için geçerli olacağı düşünülüyor.Mevcut planlara göre, uzaktan çalışanlara vergi indirimleri sağlanacak ve bu kişiler kalışlarının ilk dört yılı boyunca normalde yüzde 24 olan vergi yerine yüzde 15 vergi ödeyecekler.Gelir şartının aylık 2 bin euro olması bekleniyor.600 euroAylık 3 bin euro