Samanyolu Haber /Eğitim / Uzaktan eğitim mayıs sonuna kadar devam edecek /29 Nisan 2020 12:05

Uzaktan eğitim mayıs sonuna kadar devam edecek

Koronavirüs salgını ile mücadele için mart ayında tatil edilen okullar mayısta da kapalı kalacak. Uzaktan eğitim 31 Mayıs’a kadar devam edecek.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam edeceğini belirtti.

Selçuk, sınıf geçme ile ilgili soruya da "Sınıf geçmede 1. dönem alınan notlar geçerli olacak. Ayrıca notu ne olursa olsun bütün öğrenciler bir üst sınıfa geçecek." dedi.

Bakan Selçuk’un açıklamalarından satır başları:

*Uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. 

*Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Uzaktan eğitim üzerine çalışmaya devam ediyoruz. 

*Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz en hassas konumuz. Tüm hazırlıklarımızı etraflıca yapıyoruz. 

*11'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek Platformu’na yoğun talebinin farkındayız. Son birkaç gün içinde kayıt olan öğrenci sayısının da 1 milyona yaklaştığını da söyleyebiliriz.

*EBA’da ilk 15 günde ders sayısı 650 bine yaklaştı. Öğrencilerimiz EBA ile zaman kavramından bağımsız olarak çalışmalarını sürdürebiliyorlar.
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