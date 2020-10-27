Uzaktan eğitim ve adalettin ardından şimdi de uzaktan sağlık

Kovid-19 döneminde eğitimi EBA ile uzaktan veren, adliyelerde e-duruşmayı devreye sokan AKP hükumeti, sağlıkta ‘uzaktan görüntülü muayene’ sistemini başlatmaya hazırlanıyor.









Sağlık Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine gönderdiği yazıyla uzaktan muayenenin başlayacağını duyurdu. Uzaktan muayene, tıp dünyasında tartışmaya yol açtı. TTB Merkez Konseyi Üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, uygulamayla yanlış teşhis konulabileceğini belirtti. CHP’li Murat Emir ise uzaktan muayenenin bilim dışı olduğunu savundu.





Birgün’ün haberine göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci’nin makalesi ile 16 hastanın uzaktan muayenede denek olarak kullanıldığı belirtildi. Bakan Yardımcısı Birinci imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen yazıyla kamu hastanelerinde ‘uzaktan görüntülü muayene’ sisteminin başlayacağı duyuruldu.





YANLIŞ TEŞHİSE YOL AÇABİLİR

Birinci, bu uygulamanın başlama gerekçesini, ‘Kovid-19 pandemi süreci kapsamında bulaşın azaltılması ve riskli kişilerin halk sağlığını tehdit etmeden sağlık hizmetlerine ulaşması’ olarak belirtti. TTB Merkez Konseyi Üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, pilot uygulamanın 2 ay önce başladığını belirterek, tıp bilimi açısından risklerine dikkat çekti. Erdoğdu, şunları söyledi: “Hekimin bilgisayarına kamera, mikrofon monte edilmiş, hasta ile görüştürülmüştü. Belli ki bu uygulama yaygınlaştırılarak hasta evinde bilgisayarından muayene edilmeye çalışılıyor. Bu anlamda alt yapı eksikliği, kişiler arası eşitsizlikler olacaktır. Çoğu kişinin evinde bilgisayar, internet yok. Uzaktan muayene hekimlik pratiğinde fiziksel muayenenin yerini tutamaz. Yanlış teşhise, yetersiz bilgiye yani etik sorunlara yol açabilir.”





DESTEK HİZMETİ OLABİLİR, MUAYENE SIKINTILI

Uygulamanın sadece destek hizmeti olarak sunulabileceğini kaydeden TTB Etik Kurul Başkanı Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, “Kovid-19 ile dünyada pandeminin yönetimi amacıyla teletıp kullanılmaya başlandı. Hastanın test sonucunun değerlendirilmesi, test isteme, randevu verme de dahil edilerek sağlık kurumuna erişimi sağlandı. Bu uygulama sadece kriz dönemlerinde destek hizmeti gibi düşünülmeli” ifadesini kullandı. Muayenenin sadece birebir insan iletişimiyle yapılacağına kaydeden Tanık, “Hastanın gözüne bakmayı, hastaya dokunmayı, bulguları, şikayetleri dinlemeyi ve anlamayı gerektirir. Hasta muayenesi meselesini sıkıntılı buluyorum. Bu uygulama iyi planlandıktan sonra danışma hizmeti kapsamında sonuç paylaşma ve kronik hastalıkların kontrolü şeklinde uygulanabilir” dedi.





BİLİM DIŞI

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise, “Pandemi sürecinde kontrolü yitiren ve sağlık sistemini içinden çıkılmaz bir hale sokan Sağlık Bakanlığı şimdi de yaşanan sorunları ‘uzaktan görüntülü muayene’ gibi bilim dışı uygulamalarla çözmeye çalışıyor” görüşünü savundu.





EĞİTİMDE EBA ÇÖKTÜ, ÖĞRENCİLER ULAŞAMADI

Sağlık Bakanlığının başlattığı uzaktan muayene sistemi eğitim ve adalet sisteminde de tartışmalı şekilde uygulanıyor. Kovid-19 pandemisi gerekçesiyle geçtiğimiz Mart ayından itibaren okullarda yüz yüze eğitime ara veren Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sistemini devreye aldı. Uzaktan eğitim olarak adlandırılan EBA sisteminde pek çok sorun yaşanırken, sistem yoğun talep nedeniyle çökmüştü. Türkiye’nin pek çok yerinde bilgisayar ya da interneti bulunmayan öğrenci EBA’ya bağlanamadı.





SANAL ADALET

Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 5 adliyede e-duruşma uygulamasını başlattı. Hakim ve avukatların UYAP üzerinden duruşmaya katılması şeklindeki e-duruşmaya avukatlar savunmaya zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıktı. Baro başkanları, AKP iktidarının savunmasız yargı hayal ettiği tepkisi gösterdi.