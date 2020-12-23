Uzan: 130 milyar dolar çaldılar, paraları soteledikleri yeri biliyorum

İkamet ettiği Fransa’da Cumhuriyet gazetesinin sorularını cevaplayan Cem Uzan şöyle konuştu:







“SEÇİMLE GELİR, SEÇİMLE GİTMEZLER”





"Sizce Türkiye’de seçim olacak mı? 2019 yerel seçimlerinde İstanbul’da iki seçim yapıldı. Kaybettiler tekrar seçime gittiler bir daha kaybettiler. Bugün bütün araştırma sonuçları iktidarın koalisyonla bile yüzde 40’ı bulma ihtimali yok. Bunu herkes biliyorsa iktidar da biliyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybedeceği bir seçime gider mi? Gitmez. 2023’te 5 sene doluyor. O gün seçim olmadığını varsayın. Bir kararname yayımlarlar, iki sene ertelerler… İtiraz merciiniz neresi? Belediye seçimlerini iptal ettiren Yüksek Secim Kurulu mu?





Bu tarz iktidarlar seçimle gelir, seçimle gitmezler. Nasıl gideceklerine dair bir bilgim yok. Ama seçimle gideceklerine inanmıyorum."





“PARALARI NEREYE SOTELEDİKLERİNİ BİLİYORUM”





Partisinin bir ittifaka dahil olup olmayacağına da yanıt veren Uzan, sözlerine şöyle devam etti:





"İttifak izdivaç gibidir. İki tarafın da istemesi lazım. Benim Atatürkçü düşüncem ve duruşum nerede olabileceğimizi gösteriyor. Ama seçim olmayan yerde ittifakı konuşmak çok erken. Bakın Türkiye iflas etti. Damat şimdi nerede? İnsanların cebinden çaldıkları 130 milyar nerede? Ben onların soteledikleri paraların nerede olduğunu da biliyorum.





Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Meral Akşener’i, Temel Karamollaoğlu’nu, Selahattin Demirtaş’ı takdir ediyorum. Onlar bu ülkenin kıymetleri. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’a gelince onlar AKP artıkları. Emekli olsunlar gitsinler köşelerine. Bugün Türkiye’nin yarım trilyon dolar borcu varsa, hepsinin altında Babacan’ın imzası var."



