Samanyolu Haber /Gündem / Uzan ailesi Fransa'da Motorola'ya karşı açtığı davayı kazandı /14 Ocak 2023 01:44

Uzan ailesi Fransa'da Motorola'ya karşı açtığı davayı kazandı

Cem Uzan, Fransa'da Motorola şirketine karşı iki yıl önce dolandırıcılıktan açtığı davayı kazandı. Şirketin yetkisizlik itirazını reddeden Fransız yargısı Motorola'yı yargılayacak. Karar, Uzan ailesinin Fransa'daki diğer davalarına da emsal olabilir.

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Fransa’da yaşayan iş insanı ve siyasetçi Cem Uzan ve kardeşi Hakan Uzan’ın Fransa’da Motorola şirketine karşı 2021 yılında dolandırıcılıktan açtığı davada mahkeme Motorola’nın itirazlarını reddetti. 12 Ocak’ta verilen bu kararın Uzan ailesinin Fransa’da açtığı diğer davalara emsal teşkil etmesi söz konusu.

MAHKEME MOTOROLA'YI YARGILAMA KARARI ALDI

Euronews Türkçe'den Beraat Gökkuş'un haberine göre Paris’te görülen 160 milyon dolar (yaklaşık 3 milyar TL) tutarındaki dolandırıcılık davasında Motorola, Fransız mahkemesinin yargılama yetkisi olmadığı yönünde itirazda bulunmuştu. Paris’teki mahkeme verdiği ara kararda Fransa Medeni Kanunu’nun 14'üncü maddesine dayanarak bu itirazları reddetti. Mahkeme, Motorola'yı yargılama kararı aldı. Söz konusu maddeye göre Fransa’da bir yabancı o ülkede ikamet etmese bile mahkemeler önünde dava konusu olabiliyor.

15 yıldır Fransa’da yaşayan Cem Uzan’ın bu ülkede içlerinde Vodafone, Motorola, TMSF, Sabancı ailesi, Doğan ailesi, Özdemir ailesi, Zorlu ailesi, Şahenk ailesinden bireylerin de bulunduğu 60 kişi, kurum ve firmaya açtığı 69 milyar dolar değerindeki davası devam ediyor. 2021 yılının temmuz ayında açılan bu davadaki sanıklar da Motorola gibi mahkemeye “yetkisizlik” iddiasında bulunmuşlardı.
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