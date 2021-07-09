Samanyolu Haber /Gündem / Uzan’dan TMSF’den şirketlerini alan kişilere 69 milyar euro’luk tazminat davası /09 Temmuz 2021 14:38

Uzan’dan TMSF’den şirketlerini alan kişilere 69 milyar euro’luk tazminat davası

Cem Uzan ve Hakan Uzan, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan şirketleri alanlara karşı harekete geçti

SHABER3.COM

Cem Uzan ve Hakan Uzan, aralarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF), Motorola ve Vodafone’un da bulunduğu 60 firma ve kişiye yaklaşık 69 milyar euro’luk tazminat davası açtı.

Euronews’te yer alan habere göre, Paris İstinaf Mahkemesi’nde açılan davada sanıklar arasında Suzan Sabancı, Ferit Şahenk, Aydın Doğan, Nihat Özdemir ve Ahmet Nazif Zorlu gibi isimler de yer alıyor.

TMSF’nin el koyduğu Uzan grubuna ait şirketleri satın alan sanıklara ‘dolandırıcılık ve haksız kazanç elde etme suçlamaları’ yöneltiliyor. Davacı taraf 2005’teki satışlardan itibaren uğradıkları zararın tazmin edilmesi için gereken rakamın 68.9 milyar euro olduğunu savunuyor. İlk duruşmanın 2021 sonunda ya da 2022 başında görülmesi bekleniyor.
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