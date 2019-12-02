Samanyolu Haber /Politika / Önüne gelene saldıran Uzan'a güzel soru: Erdoğan'la bir anlaşman mı var? /02 Aralık 2019 10:04

Önüne gelene saldıran Uzan'a güzel soru: Erdoğan'la bir anlaşman mı var?

Türkiye'ye dönmeye hazırlanan Cem Uzan'ın sosyal medyadan hedef aldığı Ali Babacan ve Abdüllatif Şener'den ikincisi yanıt verdi: Ne hikmetse, süreci başlatan en önemli iki ismi; o günkü Başbakan Erdoğan ve Enerji Bakanı Güler’i görmezden geliyor. Anlaşması mı var? "

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Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan ve birkaç ay içinde Türkiye'ye döneceğini duyuran Cem Uzan'ın sosyal medyadan hedef aldığı iki eski AKPlilerden biri olan Abdüllatif Şener'en yanıt geldi.

CHP’de siyasete devam eden eski bakan, Genç Parti liderliği yapmış iş insanın “Uzan Ailesi’ne kurulan kumpasın sorumlusu hırsızlar Ali Babacan – Abdüllatif Şener” paylaşımına karşılığı verirken o dönem Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan, Hilmi Güler’in ise Enerji Bakanı olduğunu hatırlattı:

"Cem Uzan başına gelenler nedeniyle Erdoğan karşıtlarına saldırmaya başlamış. Ne hikmetse, süreci başlatan en önemli iki ismi; o günkü Başbakan Erdoğan ve Enerji Bakanı Güler’i görmezden geliyor. Korkusu mu var, umudu mu, yahut bir anlaşması mı? Göreceğiz!"

Star TV ve Star Gazetesi’nin yanı sıra İmar bankası ve TELSİM gibi dev şirketlerin eski sahibi Cem Uzan, 2002'de Genç Parti’yi kurarak siyasete atıldı. 2004'te TMSF Uzanlar'ın şirketlerinin yönetimine el koydu, Uzan ise Fransa'ya iltica etti.

Uzan'ın paylaşımı ise şöyleydi:

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