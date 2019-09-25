Uzan'lar Vertu açılımında... Vietnam pazarına girdiler

Fransa'da yaşayan Uzan ailesinin satın aldığı pırlanta ve değerli metallerle kaplı telefon üreten lüks marka Vertu, ilk mağazasını Vietnam'ın başkenti Ho Chi Minh City'de açıyor. Mayıs ayında Hanoi merkezli Vertu Vietnam adıyla kurulan şirket, ülkede büyümeye önümüzdeki aylarda devam edecek. Vertu, ekim ayında açılacak Ho Chi Minh City'nin ardından, Vietnam Savaşı ile özdeşleşen Hanoi'de mağaza açacak.







Vertu, Vietnam'a yabancı bir marka değil aslında. Şirket, 2006 yılında ilk kez yerel bir şirket olan FPT Telecom Products Distribution adlı firma ile bu ülkede satış yapmıştı. O dönem Vietnam'da üç farklı şehirde üç mağazası bulunuyordu. Ancak yaşadığı kriz ile birlikte mağazalar kapanmış ve Vertu Vietnam'dan çıkmıştı. Bir diğer anlamda Vertu, Uzan ailesi ile Vietnam'a ikinci kez gelmiş olacak.





Vertu'nun Vietnam'da fiyatı da belli. Vertu'nun satış fiyatı 4 bin 500 dolar ile 43 bin dolar arasında değişecek.





Çin'deki fiyatı ise 5 bin 167 dolardan başlıyordu. Yani Vertu, Vietnam'da Çin'den daha ucuza satılacak.





Cep telefonunda lüks denilince akla gelen ilk marka Vertu. Pırlanta ve değerli metallerle kaplı cep telefonlarını üreten Vertu, 1998'de Fin telefonu üreticisi Nokia tarafından kuruldu. 2000'li yılların sonunda Vertu, Nokia tarafından 175 milyon sterline EQT adlı yatırım fonuna satılmıştı.





Dünya gazetesinde yer alan habere göre, 2015'te İsveçli EQT'nin Hong Kong merkezli Godin Holding'e devrettiği Vertu, 2017'de son kez el değiştirmiş ve Uzan ailesinin Güney Kıbrıs'taki şirketi Baferon Ltd adlı firma tarafından 50 milyon sterline devralınmıştı. Mali darboğaz içerisindeyken Fransa'da yaşayan Uzan ailesinin satın aldığı Vertu, tekrar canlanmak adına ilk adımı Çin'de atmış, geçen yılın 17 Ekim gününde Şangay'da düzenlenen özel bir davetle son modeli Aster P 2018 tanıtılmıştı. Uzan'ın ilk tanıtımı Komünist Parti ile yönetilen Çin'de yapmasının altında ise ülkede artan zengin sayısı oldu. Ancak nedendir bilinmez Vertu, ikinci önemli adımını yine Asya'da olan ve bir başka Komünist Parti ile yönetilen ülkesi Vietnam'da yaptı.