Uzay Ajansı’na sebzecilik bölümü mezunu müşavir oldu

İktidarın, “20 yıllık rüya gerçek oluyor” diyerek kurduğu Türkiye Uzay Ajansı’na (TUA) skandal bir atama yapıldı. 2023’te “Ay’a sert iniş” görevi verilen ajansa, 2 yıllık Sebze Üretim Tekniği Bölümü mezunu İlyas Haliloğlu “Başkanlık Müşaviri” olarak atandı.







BirGün gazetesinin “Şimdi uzaylılar düşünsün!” başlığıyla verdiği haberine göre; İktidarın, siyaset üstü kurum dediği ajansa, kariyerinde çeşitli AKP aday adaylıkları bulunan Haliloğlu’nun 9 Aralık 2021’deki atanması Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü’nden naklen gerçekleştirildi. Atama yazısı , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından imzalandı.





SEBZECİLİK MEZUNU, TEKNİSYEN OLARAK ÇALIŞIYORDU

Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü’nde teknisyen olarak çalışan İlyas Haliloğlu, Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Sebze Üretim Tekniği ön lisans bölümünden mezun. Öğrenim durumunu gösteren, “Personel Hareketleri Onayı”na göre Haliloğlu, Sebze Üretim Tekniği’ndeki öğreniminin yanı sıra Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünde de okudu.





DEPREMİ ERDOĞAN’A BAĞLADI

İlyas Haliloğlu, 21 Eylül 2013’te Van’da meydana gelen depremin ardından yaşanan artçı sarsıntıları, “Erdoğan’a teşekkür edilmemesi” nedeniyle gerçekleştiğini savunmuştu. Haliloğlu’nun 2014 yerel seçimlerinde AKP’den Erciş Belediye Başkan Aday Adayı olduğu, 2015’te yine AKP’den Van Milletvekili Aday Adayı oldu. Haliloğlu’nun AKP milletvekili danışmanlığı da yapıyor.





İlyas Haliloğlu, atanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Haliloğlu, Uzay Ajansı’nın not kağıdına yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı:







“Değerli dost ve arkadaşlarım; Türkiye Uzay Ajansı Kurumuna, Başkan Müşaviri olarak atandım. Dua ve desteklerinizi her zaman beklerim. Saygılarımla”





KURUMUN KENDİ BİNASI BİLE YOK

Henüz kendisine ait bir binası olmayan TUA, TÜBİTAK’a ait binanın bir katında çalışıyor. 2023’te Ay’a iniş yapmak ile görevlendirilen ajansın bugüne kadar yaptığı harcamaların arasında, VIP minibüs ve 30 bin TL’lik tabela ve kapı isimlikleri yer alıyor.