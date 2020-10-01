Uzay İstasyonu hava sızdırıyor

İstasyonun müdür yardımcısı Kenny Todd, sızıntının ilk olarak bir yıldan uzun süre önce tespit edildiğini ancak son aylarda büyüdüğünü söyledi.







T24'te yer alan haberde pazartesi yapılan testler sonucunda hava kaçağının istasyonun Rusya'ya ait kısmındaki bir servis modülünde olduğu tespit edildi. Rusya uzay ajansın Roscosmos da sızıntının kendi segmentlerinden geldiğini doğruladı.





Todd ve Roscosmos, sızıntının kaynağının yerini tam olarak bulabilmeleri için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.





Roscosmos, mevcut durumun astronotlara hayati bir tehlike oluşturmadığını ifade etti.





NASA'dan yapılan açıklamada istasyondaki geçici hava sıcaklığı değişimi nedeniyle sızıntının arttığını düşündüklerini ifade etti.