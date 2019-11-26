Sosyal medya bu görüntüyü tartışıyor

Avrupa Uzay Ajansı astronotlarından Luca Parmitano, karmaşık işlemler ve 4 uzay yürüyüşünün akabinde AMS (Alfa-Manyetik Sptektrometresi) isimli cihazı tamir etti.





Parmitano daha sonra cihazın soğutucusunda bozulan parçaları uzay boşluğuna bıraktı.





NASA O GÖRÜNTÜLERİ INSTAGRAM HESABINDA YAYINLADI





Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) o anlara ait görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.





NASA, videonun altına, "Bazen işinize yaramayan şeyleri bırakmanız gerekir." notunu düştü. NASA'nın yayımladığı videonun altında pek çok sosyal medya kullanıcısı yorum yazdı.





Astronot Parmitano, AMS (Alfa-Manyetik Sptektrometresi) isimli cihazı tamir ettikten sonra arızalı parçayı uzay boşluğuna bıraktı. O esnada meslektaşı görüntüleri kaydediyordu.



"NASA'DAN ÇEVRECİ ÇÖZÜMLER BEKLİYORUZ"





Bazı kullanıcılar uzay boşluğunun bu şekilde çöplüğe dönüşebileceğini belirterek, NASA'nın daha çevre dostu çözümler bulmasını istedi.





AMS, NASA'nın uzay araştırmaları için hayati kıymette bir cihaz.





Kozmik ışınları ve anti maddeyi inceleyen cihazın, galaksimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olması bekleniyor.