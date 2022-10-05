Samanyolu Haber /Teknoloji / Uzay tarihinde bir ilk yaşandı /05 Ekim 2022 22:46

Uzay tarihinde bir ilk yaşandı

Ukrayna saldırısı sonrasında Rusya ile batılı ülkelerin uzaydaki çalışmalarının nasıl bir yönde seyredeceği merak konusu olurken, ilk defa bir Rus kozmonotun SpaceX’le uzaya fırlatıldığı haberi geldi.

SHABER3.COM

Rusya yöentiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında Moskova yönetimi, uygulanan yaptırımlar kapsamında birçok uluslararası organizasyondan da dışlanmıştı.

Bu kapsamda Rusya ile batılı ülkelerin uzaydaki çalışmalarının nasıl bir yönde seyredeceği merak konusu olurken, ilk defa bir Rus kozmonotun SpaceX’le uzaya fırlatıldığı haberi geldi.
diken.com.tr'de yer alan habere göre SpaceX, Crew-5 misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) üç astronot ve bir kozmonot gönderdi. İlk defa bir Rus kozmonot SpaceX’le uzaya fırlatıldı.

ISS’ye gönderilen mürettebat arasında ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) bağlı astronotlar Nicole Mann ve Josh Cassada, Japonya Uzay Araştırma Ajansı’na (JAXA) bağlı astronot Koichi Wakata ve Rusya Federal Uzay Ajansı’na (Roscosmos) bağlı Anna Kikina yer alıyor.

Ekip, insan sağlığı ve ay yakıt sistemleri gibi alanlarda 200’den fazla bilimsel deney yapacak. Crew-5 misyonu, NASA ve SpaceX arasında uzaya mürettebat gönderdiği 6’ncı ortak fırlatma olarak kayıtlara geçti. Crew-5 mürettebatın yaklaşık 5 ay sonra Dünya’ya dönmesi planlanıyor.
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