Bilet fiyatı sır gibi saklanıyor

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uzay yolculukları için tasarlanan ve gelecekte Mars'a insan taşıyabilecek yeni Starship roketinin iki-üç ay içinde fırlatılabileceğini açıkladı.





Şirketin geliştirdiği ilk prototip olan Starship Mk1, 20 Kasım'da Teksas'ta basınç testleri sırasında infilak etmişti.





Musk şahsi Twitter hesabında yeni roketin görüntülerini paylaşarak roketin inşa etmeyi planladıkları 20 farklı prototipten biri olacağını belirtti.





Videoda roketin yakıt tankının üzerine yerleştirilecek kubbeyi andıran üst kısmı üzerindeki çalışmaların sürdüğü görülüyor.





Geçen ay test esnasında yaklaşık 10 metre yükseklikteki bu bölüm infilak etmişti.





100 YOLCU VE 100 TONA KADAR YÜK TAŞIYABİLECEK





Musk, "Şimdi Starship SN1'i inşâ ediyoruz. SN20'ye ya da Starship V1.0'a kadar geliştireceğimiz her prototipte küçük iyileştirmeler yapacağız." dedi.





Roketin nihai versiyonu uzaya kargo ve yolcu taşıyacak. Ayın çevresinde yapılacak ilk yolculuğun müşterileri arasında Japon milyarder Yusaku Maezawa da var.





Maezawa'nın bu yolculuk içi SpaceX'e ne kadar para ödediği bilinmiyor.





Tamamlandığında yüksekliği 118 metreye ulaşacak Starship sistemi 100 yolcu ve 100 tona kadar kargo taşıyabilecek.





HER FIRLATMA İÇİN 5 MİLYON DOLAR





Yeniden kullanılabilecek şekilde tasarlanan roketin her fırlatılışı 5 milyon dolara mâl olacak. Sistemin uzaya kargo ve yolcu taşıma maliyetini onda bir ile yüzde bire kadar indirebileceği öne sürülüyor.







Musk, eylülde Starship'i 2020 ortasında fırlatmayı umduklarını ve önümüzdeki yılın sonuna kadar yolcu taşımaya başlayabileceklerini söylemişti.





SpaceX'in Başkanı ve Genel Müdürü Gwyne Shotwell de Starship'i 2022'de Ay'a indirmeyi Maezawa'yı da 2023'te Ay çevresindeki yolculuğuna çıkarmayı hedeflediklerini belirtmişti.





Ancak uzmanlar bu açıklamaların ilk prototipin infilak etmesinden önce yapıldığını kaydetti.





Şirketin uzay yolculuklarına başlayabilmesi için bazı bürokratik engelleri aşması ve test alanı yakınlarındaki Boca Chica sakinlerini evlerini satmaya ikna etmesi gerektiği belirtiliyor.