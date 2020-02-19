Samanyolu Haber /Dünya / Uzay turistleri seneye yolcu /19 Şubat 2020 11:18

Uzay turistleri seneye yolcu

SpaceX ve uzay turizmi şirketi Space Adventures, gelecek yıl turistleri, dünya yörüngesine taşıyacak seferleri başlatacaklarını duyurdu. Turistler yolculuğu "Crew Dragon" isimli kapsül ile gerçekleştirecek.

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SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, salı sabahı yaptığı açıklamada, Space Adventures ile yürütecekleri proje konusunda, "Bu tarihi görev onu hayal eden tüm insanlar için uzay uçuşunu mümkün kılmak adına bir yol oluşturacak. Space Adventures ekibiyle bu görevlendirmede beraber çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesine kullandı.

Euronews'te yer alan habere göre 1998'de kurulan Space Adventures, SpaceX ile gerçekleştireceği bu projede, uzay yolculuğu yapmak isteyen sivillerin koordinasyonunu sağlamakla görevli olacak. Şirket şimdiye kadar Rusya'nın Soyuz roketlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yedi turist gönderdi.

Uzay yolculuğunun bir sonraki seferinde yolcular arasında Microsoft'un kurucu ortağı Charles Simonyi ve ilk kadın uzay turisti olan İran asıllı milyarder Anousheh Ansari de yer alacak.
Uzay yolculuğu için belirlenen fiyatsa henüz açıklanmadı.
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