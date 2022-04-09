Samanyolu Haber /Dünya / Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar /09 Nisan 2022 13:29

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Sadece sivillerden oluşan 4 kişilik ekip SpaceX roketiyle Florida'dan uzaya fırlatıldı. Bu seyahat için milyonlarca dolar ödeyen uzay turistleri, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bilimsel çalışmalara katılacak.

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Tamamen özel girişimle organize edilen ilk uzay misyonu, SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketinin Florida'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmasıyla başladı.

NASA'nın Kennedy Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatılan roket dört kişi taşıyor. 55 milyon dolarlık bilet parasını ödeyen ABD'li emlak yatırımcısı Larry Connor, Kanadalı iş insanı Mark Pathy ve İsrailli eski savaş pilotu Eytan Stibbe ile bu ekibi komuta eden eski NASA astronotu Michael Lopez-Alegria, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 8 gün kalacak ve bilimsel projelerde görev alacak.

Ekibi uzaya taşıya roket SpaceX'e ait olsa da, misyonu Axiom Space şirketi üstleniyor.

NASA tarafından memnuniyetle karşılanan misyon "Alçak Dünya Yörüngesi"nin ticarileştirilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. NASA Başkanı Bill Nelson fırlatmadan hemen önce yaptığı açıklamada, "ticareti uzaya taşıyoruz" dedi.

Uzay yolcularının fırlatılma anları ve uzay mekiği içerisindeki görüntüleri canlı olarak yayınlandı. Fırlatmadan bir süre sonra yolcuların bulunduğu Dragon kapsülünün roketten ayrılarak bir sonraki aşamaya geçildiğine dair bilgi ve görüntüler paylaşıldı.

Her şey planlandığı gibi gibi giderse söz konusu dört kişi, 20 saatten fazla sürecek bir uçuşun ardından Cumartesi günü dünyadan 400 kilometre mesafede bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon... Sonraki Haber >>

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı

Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı

Rusya'daki hayalet radyo 'MDZhB'İ kim yönetiyor?

Rusya'daki hayalet radyo 'MDZhB'İ kim yönetiyor?

Avrupa Birliği liderleri Ukrayna’da

Avrupa Birliği liderleri Ukrayna’da

Dükkan sahibi 'Tebliğciler'i bakın nereye yönlendirdi

Dükkan sahibi 'Tebliğciler'i bakın nereye yönlendirdi

‘Galatasaray’ın gelmiş geçmiş en iyi santraforu kim’ sorusuna ‘Hakan Şükür’ diyemedi

‘Galatasaray’ın gelmiş geçmiş en iyi santraforu kim’ sorusuna ‘Hakan Şükür’ diyemedi

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor?

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor?

AKP 'şatafatlı' sahurla gövde gösterisi yaptı, tepkiler üzerine geri adım attı

AKP 'şatafatlı' sahurla gövde gösterisi yaptı, tepkiler üzerine geri adım attı

İşte Ruslar'ın Buça'da yaptığı sivil katliamının en net delili

İşte Ruslar'ın Buça'da yaptığı sivil katliamının en net delili

Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumuna da alınmadı

Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumuna da alınmadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:39:15