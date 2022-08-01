Samanyolu Haber /Medya / Uzay Yolu filminin yıldızı hayatını kaybetti /01 Ağustos 2022 12:27

Uzay Yolu filminin yıldızı hayatını kaybetti

Bir döneme damgasını vuran bilim kurgu serisi Uzay Yolu oyuncularından Nichelle Nichols'un 89 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Uzay Yolu filminin yıldızı hayatını kaybetti

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre 1960’ların ünlü bilim kurgu film serisi Uzay Yolu’ndaki iletişim memuru Lt. Nyota Uhura rolüyle tanınan Amerikalı aktör Nichelle Nichols, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Nichols, Uzay Yolu’ndaki rolüyle Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yüksek profilde rol alan siyah kadınlardan biriydi.

Nichols’ün ölümünü oğlu Kyle Johnson, Facebook’tan duyurdu.

Johnson şu ifadeleri kullandı:

“Üzülerek söylüyorum ki bunca zaman bizi semadan aydınlatan büyük yıldız artık eskisi gibi bizi aydınlatamayacak. Ancak onun ışığı, tıpkı şimdi keşfedilen eski gezegenlerde olduğu gibi, bizim için var olmaya devam edecek. Gelecek nesiller onun ışığından öğrenecek ve yeni ilhamlar kazanacak.”
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