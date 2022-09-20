Uzayda 437 gün kalan rekortmen kozmonot hayatını kaybetti

NASA'nın Ay'a insanlı yeni bir seyahat planladığı şu günlerde uzay rekabeti yeniden gündeme gelmeye başladı.





Uzay sektörü yeniden popüler hale gelmeye başladığı şu günlerde bu alanda bir rekoru da elinde bulunduran Rus Kozmonot Varlery Polyakov'un 80 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.







Evrensel'de yer alan habere göre Uzayda 437 gün geçirerek rekor kıran Rus Kozmonot Varlery Polyakov 80 yaşında hayatını kaybetti. Uzayda 437 gün geçirerek rekor kıran Rus Kozmonot Varlery Polyakov 80 yaşında hayatını kaybetti.

Polyakov 1994 ve 95 yıllarında 14 aylık Mars yolculuğunda dünyanın etrafında 7 bin tur attı. Bu yolculuğun Polyakov’un bilişsel fonksiyonuna zarar vermediği tespit edilmişti.Sovyetler Birliği Kahramanı sıfatı da olan Polyakov’un ölüm nedeni açıklanmadı. Polyakov’un ölümünü Rusya’nın uzay ajansı Roskosmos duyurdu.