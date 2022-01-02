Samanyolu Haber /Gündem / Uzayda badminton maçı yaptılar /02 Ocak 2022 16:22

Uzayda badminton maçı yaptılar

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda astronot Matthias Maurer, yeni yılın ilk gününde mürettebat arkadaşlarıyla badminton maçı yaptı. Maurer maçın görüntlerini sosyal medya hesabından, ‘‘Badminton maçımız gibi daha eğlenceli ekip aktiviteleriyle dolu yeni bir yılı sabırsızlıkla bekliyoruz’’ mesajıyla paylaştı.

Uzayda badminton maçı yaptılar

ISS’te bulunan ESA astronotu Matthias Maurer, mürettebat arkadaşları Japon Yusaku Maezawa ve Yozo Hirano'yla badminton maçı yaptı.
O anların renkli görüntülerini paylaşan astronot Maurer, “Ayrıca bilim, yeni deneyler ve yörüngesel badminton maçımız gibi daha eğlenceli ekip aktiviteleriyle dolu yeni bir yılı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

ESA renkli görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, “ISS'de konaklarken bilimsel ve operasyonel faaliyetlere odaklanan Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar, mürettebat için önemli denge sağlayan ve kültürler arası değişim ve ekip oluşturma için fırsatlar sunan eğlence etkinliklerinden de keyif alıyor” ifadelerini kullandı.
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Uzayda badminton maçı yaptılar

Uzayda badminton maçı yaptılar

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