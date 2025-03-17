Uzayda mahsur kalan astronotlarla ilgili yeni gelişme: Dünya'ya dönüyorlar

İki astronot bu nedenle Haziran ayından bu yana ISS'de mahsur kalmıştı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre dokuz ayı aşkın bir süredir Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan ABD'li astronotların Dünya'ya planlanandan bir gün önce dönecekleri açıklandı.ABD uzay ajansı NASA'nın Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Florida açıklarında gerçekleşecek iniş bir gün öne çekilerek, Salı günü yerel saatle 22.57'ye planlandı.İki uzay yolcusu Suni Williams ve Butch Wilmore, uzay araçlarındaki teknik sorun nedeniyle istasyondan ayrılamamışlardı. Uzay aracı Dünya'ya insansız olarak dönmüştü.NASA, dönüşün bir gün erkene alınmasının mürettebat arasındaki devir teslim işlemlerinde herhangi bir aksaklığa yol açmayacağını belirtirken, söz konusu işlemler için yeterli zaman bulunduğunu kaydetti. Açıklamada güncellenen iniş zamanının önümüzdeki günlerde Florida'daki ABD uzay merkezi yakınlarında beklenen olumsuz hava koşulları dikkate alındığında daha olumlu koşullar sağlayacağına da vurgu yapıldı.Williams ve Wilmore Haziran ayında ABD'li havacılık şirketi Boeing'in Starliner uzay aracıyla sekiz gün kalmak üzere ISS'ye seyahat etmişti. Ancak Starliner'daki teknik bir sorun nedeniyle araç insansız olarak Dünya'ya geri döndü ve iki astronot ISS'de mahsur kaldı. ABD'li astronotları Dünya'ya geri götürmek için kullanılacak olan Dragon kapsülü Pazar günü ISS'ye kenetlenince iki astronot için de Dünya'ya dönüş yolculuğu koşulları oluştu.Williams ve Wilmore'un yanı sıra astronot Nick Hague ve Rus kozmonot Aleksandr Gorbunov'un da Salı günü Dragon kapsülüyle Dünya'ya dönmesi bekleniyor. Uzay yolcularının dönüşü internet üzerinden canlı olarak yayınlanacak.ISS'in yeni mürettebatı iki ABD'li astronot Nichole Ayers ve Anne McClain, Rus kozmonot Kirill Peskov ve Japon Takuya Onishi'den oluşuyor. Mürettebat Cuma günü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden ABD uzay şirketi SpaceX tarafından işletilen bir roketle uzaya fırlatılmıştı.