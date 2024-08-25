Samanyolu Haber /Dünya / Uzayda mahsur kalan astronotlar için karar: En iyi ihtimalle bile aylarca daha uzayda kalacaklar! /25 Ağustos 2024 13:52

Uzayda mahsur kalan astronotlar için karar: En iyi ihtimalle bile aylarca daha uzayda kalacaklar!

Boeing mekiğinin arızalanmasıyla 2 aydır uzay istasyonunda mahsur kalan iki astronotun kaderi belli oldu. NASA, astronotları şubat ayına kadar uzayda tutup, ardından SpaceX kapsülüyle geri dönüşlerini sağlamaya karar verdi.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing mekiğinin arızalanması sebebiyle yaklaşık 2 aydır uzay istasyonunda mahsur kalan iki astronotun kaderiyle ilgili açıklama yaptı. NASA, Boeing'in arızalı kapsülüyle astronotları Dünya'ya geri getirmenin çok riskli olduğunu belirterek, astronotları 2025'in şubat ayına kadar uzayda tutmaya karar verdi.

Bu çerçevede, astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ın, SpaceX kapsülüyle uzaydan geri dönüşlerinin sağlanması için gelecek yıla kadar beklemeleri gerekecek. Böylece, 2 astronotun 1 hafta sürmesi gereken test uçuşu 8 aydan fazla sürmüş olacak.

'DOĞASI GEREĞİ UÇUŞ GÜVENLİ DEĞİLDİR'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre NASA Yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada, "Doğası gereği bir test uçuşu ne güvenli ne de rutindir. Dolayısıyla bu karar, güvenliğe yönelik bir taahhüttür" ifadesini kullandı. Yönetici Yardımcısı Jim Free de "Bu kolay bir karar olmadı ama kesinlikle doğru bir karar" değerlendirmesinde bulundu.

Starliner mekiğinin eylül başında otomatik pilotla geri dönüp New Mexico çölüne iniş yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?
Boeing, 2 ertelemenin ardından 5 Haziran'da 2 NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı. Helyum sızıntısı tespit edilen mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve aracın Dünya'ya dönüşü 4 kez ertelenmişti.

Uzay istasyonunda 1 hafta geçirmeleri planlanan NASA astronotlarının kesin dönüş tarihi ve nasıl dönecekleri konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.
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