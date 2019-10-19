Samanyolu Haber /Teknoloji / Uzayda tarihi yürüyüş:İki kadın astronot birlikte yürüdü /19 Ekim 2019 08:49

Uzayda tarihi yürüyüş:İki kadın astronot birlikte yürüdü

Sadece kadın astronotların gerçekleştirdiği uzay yürüyüşü tarihe geçti

SHABER3.COM

Amerikalı astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, sadece kadınlardan oluşan uzay yürüyüşü görevini gerçekleştiren astronotlar olarak tarihe geçti.

Arızalı bir batarya şarj ünitesini değiştirecek astronotların TSİ 14:38'de başlayan uzay yürüşünün yaklaşık 6 saat sürmesi planlanıyor.

Yürüyüş Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın YouTube kanalından canlı yayınlanıyor.

İkilinin Mart ayında yapılması planlanan uzay yürüyüşü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sadece bir adet orta boy beden astronot kıyafeti olması nedeniyle ertelenmişti.

Tarihi yürüyüş uzay aracı iletişim sorumlusu Stephanie Wilson'ın "Christina, hava kilidini açabilirsin" komutuyla başladı.

Koch uzay yürüyüşüne başlamadan önce "Tarihi anlamı bakımından bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte kadınlar hep masa başındaydı. Uzay programına, tüm katkıların kabul edildiği bir dönemde katkıda bulunuyor olmak çok güzel bir his. Bu, başarı şansını da artırabilir" dedi.

40 yaşındaki Koch Mart ayından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunuyor ve Şubat'a kadar orada kalması planlanıyor. Bu Koch'un dördüncü, Meir'in ise ilk uzay yürüyüşü.

Şu ana kadar 14 kadın ve 213 erkek astronot uzay yürüyüşü gerçekleştirdi. Rus kozmonot Svetlana Savitskaya, 1984 yılında Salyut 7 uzay istasyonunun dışına çıkarak uzay yürüyüşü yapan ilk kadın olmuştu.

Mart ayında yaşanan kıyafet sorunu, NASA'nın "örtülü cinsiyetçilik"le eleştirilmesine neden olmuştu.

Uluslararası Uzay İstasyonu, Güneş enerjisi ile çalışıyor ancak doğrudan Güneş ışığını ancak yörüngesinin kısa bir bölümünde alabilen istasyonun bataryalara da ihtiyacı oluyor.
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