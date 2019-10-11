Uzayda yürüyen ilk insan hayatını kaybetti

Tarihte ilk uzay taşıtı dışı etkinliği gerçekleştiren insan Sovyet kozmonot Aleksey Leonov bugün 85 yaşında yaşamını yitirdi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre 18 Mart 1965’te tarihteki ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren insan olan SSCB doğumlu Aleksey Leonov, bugün yaşamını yitirdi.





Aleksey Leonov, uzun süren hastalığı sonucunda Moskova'nın Burdenko hastanesinde öldü. Yuri A. Gagarin Eyalet Bilimsel Araştırma ve Test Kozmonotu Eğitim Merkezi Leonov'un ölümünü doğruladı.





Anma töreninin ve cenazenin 15 Ekim'de Federal Askeri Anıt Mezarlığı'nda yapılması bekleniyor.





1934 yılında doğan Leonov, German Titov ve Yuri Gagarin de dahil olmak üzere 20 Sovyet Hava Kuvvetleri pilotuyla birlikte, Sovyet Birinci Kozmonot ekibinin bir üyesi oldu.





Leonov, 18 Mart 1965'te, insanlık tarihinde ilk ekstraveiküler aktiviteyi (uzay taşıtı dışı etkinlik) gerçekleştiren kişi olmuştu. Leonov, Voshod 2 uzay aracından çıkarak 12 dakika süren uzay taşıtı dışı etkinliği sırasında aracından 15 metre uzaklaşmıştı.





Sovyet kozmonot, 1975'te Uzay Yarışı'nın sonunu işaret eden tarihi Soyuz-Apollo uzay uçuşunda da görev almıştı.