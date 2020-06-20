Uzaydan muhteşem fotoğraflar...

Uzaydan paylaşılan fotoğraflar "Kelebek Nebulası" diye isimlendirilen NGC 6302'yi ve "Kalkanböceği Nebulası" diye nitelenen NGC 7027'yi gösteriyor.





Bunlar, bilinen en bulutsu nebulalar arasında yer alıyor.







Yıldızlardan bazıları, hayatlarının sonuna yaklaştığında hızlı bir şekilde dönmeye ve etrafa sıcak gaz ve parçacıklar yayıyor.





Hubble Teleskobu, nebula (bulutsu) ismini alan bu tarz olayları incelemek için daha önce de kullanılıyordu. Ancak ilk defa tüm dalga boylarını gözlemleyebilen teleskobun 3 numaralı geniş açı kamerası kullanıldı.





Bu sayede araştırmacılar, söz konusu bulutsuların hangi aralıklarla genişlediğini gözlemleyebiliyor.





Çalışmayı yürüten Rochester Teknoloji Enstitüsü'nden Joel Kastner, "Fotoğrafları indirirken kendimi bir şeker mağazasında gibi hissettim." diyor.







