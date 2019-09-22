51'inci Bölge'de uzaylı eylemi!

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Nevada eyaletinde yer alan "51'inci Bölge" isimli askeri üs hareketli günler yaşıyor.





Merkezde uzaylılarla ilgili gizli çalışmalar yürütüldüğünü öne süren ve elde edilen sonuçlarla ilgili gerçeklerin kamuoyuyla paylaşılmasını isteyen birçok kişi Facebook üzerinden “51. Bölge’ye Hücum Et” etkinliğine katılmak üzere anlaşmıştı.





ÜS YAKINLARINDA 3 BİNDEN FAZLA KİŞİ TOPLANDI





Reuters haber ajansı, civar kasabaların dışından gelen 3 binden fazla kişinin perşembe ve cuma günleri üs yakınlarında toplandığını aktardı.





Katılımcıların çoğu polisin “öfkeli uyarılarının” akabinde eylem alanını olaysız terk ederken, bazılarıysa güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.





Lincoln County Şerifi Kerry Lee, üç kişinin 51'inci Bölge alanına izinsiz girme, bir kişinin üs girişi yakınlarına idrarını yapma ve başka bir kişinin de alkollü halde karıştığı bir olaydan dolayı tutuklandığını bildirdi.





BÖLGE SAKİNLERİ ENDİŞELİ: NE OLACAĞINI BİLMİYORUZ





Üs basma niyetiyle başlayan etkinlik, "uzaylı" temasıyla hazırlanan kostümlerin boy göstermesiyle birlikte festivale dönüştü.





Bölge sakinleri dışarıdan gelen kişilerin çölde kendilerini neyin beklediğini bilmediğini söyledi. 51'inci Bölge’ye hücum etkinliğinin felakete yol açabileceği konusunda bölge sakinleri endişeli.





Yöre halkından bazıları “eylemcilerin yılanlara ve akreplere karşı hiçbir korumasının olmadığını” hatırlatırken, “Ne için geldilerse onu bulamayacaklar ve buna öfkelenecekler.” dedi.







UZAYLI GÖRMEK İÇİN HÜCUM ETTİLER





Üniversite öğrencisi Matty Roberts haziran ayında Facebook’ta bir etkinlik başlatmış ve insanları “uzaylılar görmek için” 20 Eylül’de 51'inci Bölge’ye hücum etmeye çağırmıştı.





Ne var ki kimilerine göre “şaka için” başlatılan etkinlikte işler kontrolden çıkmış ve eyleme destek verenlerin sayısı 2 milyonu aşmıştı.





Diğer taraftan üs yakınlarında birkaç gün önce Hollandalı iki turist, 51'inci Bölge’ye izinsiz girip bu alanı görüntülemeye çalıştıkları gerekçesiyle tutuklanıp bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.