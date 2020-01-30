Samanyolu Haber /Dünya / "Üzerimde patlayıcı var" diyerek uçağı kaçırmak istedi /30 Ocak 2020 18:52

"Üzerimde patlayıcı var" diyerek uçağı kaçırmak istedi

Rusya'da bir yolcu uçağındaki kadın, üzerinde patlayıcı olduğunu iddia ederek uçağı kaçırma girişiminde bulundu. Kontrollü şekilde inişi sağlanan uçaktaki yolcunun üzerinde ise daha sonra yapılan araştırmada patlayıcı olmadığı anlaşıldı.

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Rusya'nın S7 Havayolları’na ait S7 2008 Simferopol-Moskova uçuşu esnasında bir kadın yolcu, üzerinde patlayıcı cihaz olduğunu söyleyerek uçağı kaçırma girişiminde bulundu. Havayolu, uçağının güvenli bir şekilde indiğini açıkladı.

S7 Havayolları, "S7 2008 Simferopol-Moskova uçuşu sırasında, kadın yolculardan biri koridorda durdu ve patlayıcı bir cihaza sahip olduğunu açıkladı. Talimatlara göre, sorumlu pilot olayı Domodedovo Havalimanı'na bildirdi" dedi.

Uçak havaalanında acil servis memurları tarafından karşılandı. Gözaltına alınan yolcunun üzerinde hiçbir patlayıcı bulunmadı.
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