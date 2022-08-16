Üzerindeki tişört nedeniyle kadro dışı bırakıldı

Kuzey İrlanda Premier Ligi takımlarından Larne, üzerinde IRA (İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu) yanlısı bir slogan bulunan tişörtle çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan İskoç oyuncusu John Herron’u (28) kadro dışı bıraktı.Herron’un hafta sonu bir konserde çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca inceleme başlatan kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: ”Kadro dışı olduğu sürede John kulübü hiçbir müsabakada temsil etmeyecek. İnceleme bitince nihai kararı vereceğiz. Biz bir futbol kulübü olmanın yanı sıra toplumsal görevler de üstleniyoruz ve belirli etik değerlerimiz var. Bunların dışındaki davranış ve tutumlara yer yok. Tüm oyuncu, üye ve diğer profesyonellerin değerlerimize saygı duymalarını bekleriz.”İrlanda Futbol Federasyonu’ndan da açıklama geldi: ”Fotoğraflardan haberdarız ve biz de kendi soruşturmamızı yapacağımızı bildirmek isteriz.”