Samanyolu Haber /Dünya / Üzerinden 1.000 kaktüs ve sukulent çıktı /04 Şubat 2021 12:13

Üzerinden 1.000 kaktüs ve sukulent çıktı

Yeni Zelanda'da iniş yaptığı havalimanında vücudunda yaklaşık 1.000 sukulent ve kaktüs bulunan kadın yoğun gözlem ve 100 saat toplum hizmeti cezasına çarptırıldı.

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Wendy ismiyel tanınan Wenqing Li, Manukau Bölge Mahkemesi'nde Çin'den Yeni Zelanda'ya bitki sokmaya çalışarak iki ayrı biyo-güvenlik kanunun ihlal etmekten suçlu olduğunu itiraf etti.

2019'un mart ayında Wendy ülkeye kilotlu çorabına sakladığı ve vücuduna yapıştırdığı 947 sukulent ve kaktüs sokmaya çalışırken yakalanmıştı. 

Wendy'nin vücudunda bulunan bitkilerin toplam değerinin yaklaşık 10 bin dolar olduğu ve aralarında 8 nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan tür olduğu ifade edildi.

Wendy, Auckland Uluslararası Havalimanı'ndaki köpeklerin bitkileri koklayarak tespit etmesinden sonra üzerindekileri tuvalete atmaya çalışmıştı.

38 yaşındaki kadın, bitkileri internet üzerinden satmayı planlıyordu.
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