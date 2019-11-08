Samanyolu Haber /Gündem / Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var /08 Kasım 2019 22:31

Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var

Sivas'ta zabıtanın yaptığı dilenci operasyonunda yakalanan bir dilencinin kendini savunduğu ifadeler duyanı şaşkına çevirecek türden...

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Sivas'ta dilenirken yakalanan kişinin üzerinden yaklaşık 20 bin lira çıktı. 73 yaşındaki adam, ev aldığı için borcu olduğunu ve bu yüzden dilendiğini söyledi.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilere yönelik operasyon yaptı. Kentin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında bir dilenci yakalandı.

Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen 73 yaşındaki Çorum nüfusuna kayıtlı Müfit Dügencili'nin üst aramasında çıkan paralar görevlileri şaşkına çevirdi.

Dilencinin üzerinden 2 bin 280 Türk Lirası, 3 bin dolar (Yaklaşık 17 bin lira) ve yakın zamanda bankadan yapılan havale işlemlerine ait dekontlar çıktı.

Geceleri terminalde yattığını kaydeden dilenci, ev aldığı için borcu olduğunu ve bu yüzden dilendiğini söyledi.

Kabahatler Kanununa göre yapılan işlemlerin ardından 73 yaşındaki Müfit Dügencili, memleketine gönderilmek üzere terminale götürüldü.
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