Üzerine yemin edilen 'İncir'in faydaları saymakla bitmiyor

İncirin Kur’ân-ı Kerim’de hususî olarak zikredilmesi, Müslüman araştırmacıların çok ilgisini çektiği gibi, diğer inanç sistemlerine mensup araştırmacılar da incire çok alâka duymuşlardır. Yapılan çalışmaların çok fazla olması sebebiyle, genel geçer ifadeler yerine, sırasıyla hangi hastalıklarla ilgili neler yapıldığını, kaynaklarıyla belirtmek daha faydalı olacaktır.







İncirin yapraklarından lateks adı verilen, süt kıvamında, beyaz, çok sayıda bileşik ihtiva eden, reçinemsi bir madde salgılanıyor. Yapraklarda bulunan bazı maddeler, sedef hastalığı ve vitiligo gibi bazı deri problemlerinin tedavisi için ümit vaad ediyor. Çağlayan dergisinin Kasım sayısında çıkan Prof. Dr. Atıf Yorulmaz’ın yazısına göre incirin insanlar için sayısız faydası vardır:







1. Cilt Hastalıkları

Araştırmalar, viral kaynaklı hastalıkların tedavisinde incirin etkili olduğunu gösteriyor. Yeni kırılmış incir sapının sütlü suyu vücuttaki siğilleri yok ediyor. Dermatitli 45 çocukta yapılan bir çalışmada,?kuru incir meyvesi özünden yapılan ve iki hafta boyunca günde iki kere uygulanan bir kremin, (dermatit semptomlarını tedavi etmede standart tedavi olan) hidrokortizon kreminden daha tesirli olduğu gösteriliyor. İncir, kolajen liflerinin yıkımını azaltıyor ve derideki kırışıklıkların görünümünü iyileştiriyor.













2. Mide ve Bağırsak Hastalıkları

İncir, bağırsaklarda bulunan sağlıklı bakteriler için prebiyotik veya besin kaynağı olarak hizmet ediyor. Dışkıları yumuşatıp posayı artırarak kabızlığı gideriyor. Sindirim sağlığını geliştirmeye yardımcı olabilecek lifler bakımından çok zengindir. İrritabl bağırsak sendromu ve ülseratif kolit gibi sindirim bozuklukları olan 150 kişide yapılan bir araştırma, günde iki kere yaklaşık dört kuru incir (45 gram) tüketenlerin, kontrol grubuna kıyasla ağrı, şişkinlik ve kabızlık dâhil olmak üzere, semptomlarında önemli bir azalma görüldüğü tespit ediliyor. İncir sütünde bulunan fisin enzimi, bağırsak solucanlarına karşı etkili olup kaynatılmış incir suyunun gaz giderici özelliği tespit edilmiş.





3. Ağrı ve İltihaplanma

İncir yaprakları kaynar suda bekletilip yumuşatılarak ağrılı bölgelere yapıştırıldığında veya meyvesiyle birlikte ezilerek lapa şeklinde uygulandığında, böcek sokması ve ısırmasının sebep olduğu ağrıyı kestiği ve iç ve dış yaralara iyi geliyor. Siyah üzüm ve çaydan daha fazla fenol ihtiva ettiği için incir, onlardan daha fazla antikanser, hepatoprotektif, hipoglisemik, hipolipidemik ve antimikrobiyal özelliğe sahiptir.









4. Solunum Yolları Hastalıkları

Kuru incirin kaynatılmasıyla elde edilen suyun gargara yapılarak boğaz ağrılarında, balgam söktürücü ateş düşürücü olarak ve ağızdaki aftlara karşı kullanılabiliyor. Ateş düşürücü madde olan parasetamol (150 mg/kg) ile karşılaştırıldığında, beş saat daha fazla etki ettiği, oral bakterilere karşı güçlü bir antibakteriyel aktivite gösterdiği, fıtrî bir antibakteriyel ajan gibi davranabileceği ispatlanıyor.





5. İdrar Yolu Hastalıkları

Suda kaynatılmış incirlerin idrar söktürücü olarak faydalı olduğu ve böbreklerdeki küçük taşları erittiği iddia ediliyor.





6. Karaciğer Hastalıkları

Hindistan’da sarılık tedavisi için insanların yapraklarını?çiğnedikleri?görülünce, bu bitkinin karaciğer üzerinde koruyucu ve tamir edici rolü olduğu düşüncesiyle yapılan bir araştırmada, gölgede kurutulan incir yaprakları toz ve ekstrakt hâline getiriliyor. Sıçanlar üzerinde yapılan testlerde, karaciğeri zehirleyen çeşitli maddelerin yaptığı tahribata karşı karaciğerde iyileşmeye ve tahribatın düzeltilmesine yardımcı olduğu gösteriliyor.





7. Tansiyon

Kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olan bir mineral olan potasyum için iyi bir kaynak olması açısından tansiyonu dengelemede tesirlidir.





8. Diyabet

1998’de Tip 1 diyabetli 10 kişide yapılan bir çalışma, kahvaltıda incir yaprağı çayı içmenin, insülin ihtiyaçlarını azaltmış olabileceğini gösteriyor.?İncir yaprağı çayı içtiklerinde, insülin dozları ayda yaklaşık %12 oranında azalıyor. Daha yakın tarihli bir çalışmada, yüksek dozda incir meyvesi özü içeren içeceklerin, incir meyvesi özü içermeyen içeceklerden daha düşük bir glisemik indekse sahip olduğu bulunuyor. Bu tespit, bu içeceklerin?kan şekeri seviyeleri?üzerinde daha olumlu bir etkiye sahip olacağı anlamına geliyor.





9. Üreme Rahatsızlıkları

İncir, cinsî faaliyet açısından zaafiyet yaşayanlar için afrodizyak olarak kullanılabilir.





10. Kalb ve Damar Hastalıkları

Damar problemlerine bağlı olarak gelişmiş felçlere karşı da iyileştirici yönü bulunuyor. İncir sayesinde kan basıncınız ve kandaki yağ seviyeleriniz iyileşebiliyor. Bu da damar sağlığını iyileştirmeye ve kalp hastalığı riskinizi azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca hayvan çalışmalarında, incir yaprağı özünün, toplam kolesterol, HDL (iyi) kolesterol ve?trigliserit seviyelerinde?iyileşmelere vesile olduğu gösteriliyor.





11. Alzheimer

Avustralya ve Amerika’daki bazı üniversiteler tarafından yapılan araştırmalar, incirlerin yaşlanma sırasında inflamatuar sitokinleri azaltabildiğini ortaya çıkarıyor. Bu da alzheimer gibi hastalıkların riskini azaltmada çok faydalıdır.





12. Kanser

İncirin, birkaç çeşit kolon kanseri ve lösemi türünde, kanser hücrelerinin apoptozunu uyarma kabiliyetine sahip olduğu gözlemleniyor. ?İncir yapraklarının ihtiva ettiği fıtrî lateksle birlikte kullanıldığı, araştırmalarda kolon kanseri, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, karaciğer kanseri ve mide kanseri hücrelerine karşı antitümör aktivite sergilediği gösteriliyor. İncir?yapraklarının sütüyle yapılan bir çalışmada, üçlü negatif meme kanseri hücrelerinde, kanser hücre çoğalmasını durdurduğu ve metastazı engellediği gösteriliyor. İncir sütü ile yapılan diğer bir çalışmada, 10mg/ml’lik dozun, yemek borusu kanseri üzerindeki tesiri değerlendiriliyor ve 72 saat sonunda kanser hücrelerinin büyümesinin durduğu gözlemleniyor. Kanserli fareler üzerinde yapılan incelemelerde, incir yaprağı ekstresinin, DNA zincir kopmalarını azalttığı gösteriliyor.



