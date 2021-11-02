Samanyolu Haber /Gündem / Uzman çavuş, 42 kilo esrarla yakalandı /02 Kasım 2021 12:14

Uzman çavuş, 42 kilo esrarla yakalandı

Diyarbakır'ın Lice İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş Hanifi N., Urfa'da otomobilinde 42 kilo 100 gram esrar ile birlikte yakalandı. Uzman çavuşun ifadesi doğrultusunda esrarı alacağı belirlenen Hasan A. isimli şüpheli de gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Hilvan ilçe girişinde oluşturduğu kontrol noktasında Diyarbakır'da görevli uzman çavuş Hanifi N. yönetimindeki 55 AAT 802 plakalı otomobili durdurdu. Arama yapılan aracın gizli bölmelerinde 42 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Esrara el koyan ekiplerin gözaltına aldığı uzman çavuş, sorgulamasında uyuşturucuyu Hasan A. isimli kişiye 200 bin liraya satacağını söyledi. Bunun üzerine ekipler Hilvan'ın Söğütlü Mahallesi'nde uyuşturucuyu alacak olan Hasan A.'yı da yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgulamaları devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uzman çavuş, 42 kilo esrarla yakalandı Sonraki Haber >>

Alay konusu oldular...

Alay konusu oldular...

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Erdoğan’ın yürümekte zorlandığı görüntüler

Erdoğan’ın yürümekte zorlandığı görüntüler

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Gebze'de tren kazası

Gebze'de tren kazası

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:01:05