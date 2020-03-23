Uzman doktordan korkutan açıklama

"Türkiye’de en az 32 milyonun enfekte olacağı tahmin ediliyor" diyen Prof. Başer, "Bu 150 bin ila 600 bin ölüm demek" uyarısı yapıyor.







Solunum cihazları olmadan ölüm oranının yüzde 90 olduğunu kaydeden Başer, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Çin, bu virüsü öğrendiği ilk anda tedbir alsaydı yüzde 95 oranında azaltmış olacaktı. Bir hafta sonra tedbir alsaydı yüzde 65. İki hafta geciktiği için biz bu kadar vaka sayısı ile karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.





Bu işin hızı çok önemli diyen Prof. Başer, "Gelen veriler, Türkiye'de 1,6 milyon civarında hastanelere yatış olacağını gösteriyor. . Bunun için en az 640 bin kişilik yoğun bakım ünitesi gerekli. Bu sayı şu anda 40 bin civarında" diyor ve ekliyor:





"640 bin yatış olan hastanın da en az 320 bininin solunum cihazı ihtiyacı olacağını gösteriyor. Eğer solunum ihtiyacı olan hastalara makine bağlanmazsa ölüm oranı yüzde 90."