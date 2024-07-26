Samanyolu Haber /Gündem / Uzman isim 'acı ama gerçek' diyerek uyardı! Kovid yeni varyantla pik yapıyor /26 Temmuz 2024 13:15

Uzman isim 'acı ama gerçek' diyerek uyardı! Kovid yeni varyantla pik yapıyor

Yaz ayları ile birlikte salgın hastalıklar artışa geçti, hastanelerin acil servisleri doldu. Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise koronavirüs tehlikesine dikkat çekti. Prof. Dr. Yavuz, 'Acı ama gerçek' diyerek koronavirüsün yeni bir varyantla pik yaptığını söyledi.

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Son zamanlarda artışa geçen salgın hastalıklarla birlikte hastanelerin acil servisleri doldu. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan ise kritik bir uyarı geldi.

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüsün (Kovid-19) halen mevsimsel özellik göstermediğini ve yeni varyantla pik yaptığını açıklayarak, risk grubunda bulunanlara uyarılarda bulundu.

YENİ VARYANTLA PİK YAPIYOR

Prof. Dr. Yavuz, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"COVID-19 halen mevsimsel özellik göstermiyor, yani nezle, grip gibi bir kış hastalığı değil, şu anda da yeni varyantla (muhtemelen JN1 soyundan KP3 veya LB.1) bir pik daha yapıyor."

Prof. Dr. Yavuz, "Yaşlılar, birden fazla ek, ağır hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmışlar, gebeler için kalabalıklardan uzak durma ve maske takma zamanı. Doğrudur, çok sıkıcı ve acı ama gerçek" ifadelerini kullandı.
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