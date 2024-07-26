Uzman isim 'acı ama gerçek' diyerek uyardı! Kovid yeni varyantla pik yapıyor

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüsün (Kovid-19) halen mevsimsel özellik göstermediğini ve yeni varyantla pik yaptığını açıklayarak, risk grubunda bulunanlara uyarılarda bulundu.





Son zamanlarda artışa geçen salgın hastalıklarla birlikte hastanelerin acil servisleri doldu. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan ise kritik bir uyarı geldi.Prof. Dr. Yavuz, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:"COVID-19 halen mevsimsel özellik göstermiyor, yani nezle, grip gibi bir kış hastalığı değil, şu anda da yeni varyantla (muhtemelen JN1 soyundan KP3 veya LB.1) bir pik daha yapıyor."Prof. Dr. Yavuz, "Yaşlılar, birden fazla ek, ağır hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmışlar, gebeler için kalabalıklardan uzak durma ve maske takma zamanı. Doğrudur, çok sıkıcı ve acı ama gerçek" ifadelerini kullandı.