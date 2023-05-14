Samanyolu Haber /Gündem / Uzman isim açıkladı: Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız? /14 Mayıs 2023 08:23

Uzman isim açıkladı: Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız?

Seçim akşamı sonuçları internetten takip etmek isteyen yurttaşlar, olası bir internet kesintisinden endişeli. Sık sık uygulanan bant daraltma uygulaması bugün de uygulanırsa ne yapmalısınız?

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ülke genelinde çeşitli zamanlarda internete bant daraltma uygulaması getiriliyor. İnternet kullanıcıları özellikle sosyal medya platformlarına bu nedenle erişemiyor. İstanbul Taksim’de yaşanan bombalı terör saldırısı, Kahramanmaraş depremlerin ardından internete uzun saatler erişim sağlanamadı. Yurttaşlar bugün de benzer bir uygulama olup olmayacağından endişeli.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Fehmi Ünsal Özmestik, konu hakkında Cumhuriyet’ten Sena Tufan'a değerlendirmelerde bulundu.

Özmestik, daha önce yapılan bant daraltma uygulaması seçim günü de yapılırsa anayasaya aykırı olacağını söyledi. Özmestik, “Sosyal platformlar aracılığıyla kurulan iletişim çok ciddi bir şekilde haberleşme maiyetindedir. İnsanların fikrini beyan etmesi ifade özgürlüğü kapsamına girer ve anayasada yer alan haktan biridir. Haberleşme özgürlüğü gibi hakların kısıtlanması çok çok istisnai durumlar dışında yapılmamalıdır. Hiçbir sebepten ötürü bugün bant daraltma yapılmaması gerekmektedir” dedi.

Bant daraltma uygulaması yapılırsa anayasa ve kanun ihlali olacağına dikkat çeken Özmestik, “Eğer ki bugün bant daraltması yapılırsa, yeni gelecek hükümet bu eylemi yapan kişi ya da kişileri yargılayabilir” diye konuştu.

"HER VPN GÜVENLİ DEĞİL"
Kısıtlama yapılırsa VPN kullanmanın suç olmadığını ifade eden Özmestik, şu uyarılarda bulundu:

VPN kullanılabilir ancak her VPN güvenli değildir. Gizlilik noktalarında sıkıntı yaşanabilir. Biraz araştırma yapılarak doğru ve güvenilir VPN seçilmelidir. 

Sosyal ağlarda paylaşım yaparken Seçim Kanunu’na dikkat etmek gerekir. 

Verilen oyların gizliliği esastır. Oy pusulası fotoğrafı paylaşmak hukuka aykırıdır. 


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