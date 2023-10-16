Uzman isim yorumladı: İran İsrail'e saldırabilir mi? nasıl bir taktik izleyebilir?

Prof. Dr. Aydın şöyle konuştu: ''Kara operasyonu bir şekilde gerçekleşecek, Netanyahu bu saatten sonra geri adım atamaz. Uzun süredir ona, hükümetine, kanunları değiştirmesine karşı bir direniş var. Hamas’ın saldırısından Netanyahu’yu sorumlu tutan geniş bir kitle var. Bir güvenlik açığı oluşturduğunu düşünenler veya Filistin politikasından dolayı konunun bu noktaya geldiğini düşünenler var.





Bu kadar büyük hazırlıktan sonra da geri dönüşü çok mümkün olmaz. Fakat bu iki tarafı keskin bir bıçak. Çünkü ne zaman İsrail Gazze’ye girse kesin bir sonuç almadan çıkıyor, Hamas’ı bitirmek mümkün olmuyor ve her seferinde kayıplar veriyor.





Bir süre sonra da Filistin tarafındaki vahşet, uluslararası kamuoyunu hızla değiştiriyor. Bu operasyonu yapacak ama oradan nasıl çıkacağını bilemiyoruz. Gazze’nin yanında Lübnan sınırında da ciddi bir yığınak var. Tüm bu süreç başlamadan önce de İsrail’in odak noktası Lübnan sınırıydı, oradan bir saldırı bekliyordu.

İran hiçbir şekilde doğrudan dahil olmak istemeyecektir. Yıllardır da stratejilerini de bu yönde oluşturuyor. İleri savunmada Ortadoğu’da, İsrail’i çevreleyen, kendisine bağlı ve yakın gruplar geliştiriyor.









Hamas, Lübnan’da Hizbullah bunlardan birileri. Suriye’de, Irak’ta var. İran doğrudan çatışmaya girmez hem ABD hem de İsrail’e karşı. Karşı tarafa ne kadar zarar verse de kendisi de büyük kayıplara uğrar, bunun farkında. Ama bu İran’la birlikte hareket eden diğer aktörlerin devreye girmeyeceği anlamına gelmiyor. İsrail de bunun farkında olduğu için Suriye ve Lübnan’ı “uyarı olarak” bombalıyor.''