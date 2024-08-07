Samanyolu Haber /Gündem / Uzman isimden Adana için korkutan açıklama: ‘Bir sene boyunca…’ /07 Ağustos 2024 08:30

Uzman isimden Adana için korkutan açıklama: ‘Bir sene boyunca…’

Adana'da peş peşe meydana gelen depremler bölge halkını korkuttu. Prof. Dr. Okan Tüysüz, Adana için uyarılarda bulundu. Tüysüz, depremlerin bir sene boyunca sürebileceğini söyledi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Adana'nın Kozan ilçesinde peş peşe depremler oldu. İlk deprem saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Saat 05.33'te 4.5 ve saat 5.34'te ise 4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 05:58'de ise 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, X hesabından yaptığı ilk deprem değerlendirmesinde, "Deprem büyüklüğü 4,5 veya 4.6, en büyük şiddet 5,7 odak derinliği 10 km şu ana kadar hasar rapor edilmedi. Endişe edilecek bir durum olmadığı kanaatindeyim" dedi.

"HAREKETLİLİK 1 SENE SÜREBİLİR"

Prof. Tüysüz, Haber Global'den Şifa Kaymak'a yaptığı açıklamada ise 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremi hatırlatarak, "Burada biriken stresin bir şekilde boşalması gerekiyordu. Bu depremle birlikte boşaldı. Depremi 6 Şubat artçısı olarak değerlendirebiliriz" diye konuştu.

Depremin şiddetinin orta büyüklükte olduğunu belirten Tüysüz, "Bölgede bu şiddetin üstünde bir deprem beklemiyorum. Ancak bölgedeki hareketlilik yaklaşık bir sene boyunca devam edebilir" dedi.
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