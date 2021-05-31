Uzman isimden kritik uyarı

Peki, uzmanların “Marmara Denizi ölüyor” uyarısını yapmasına neden olan deniz salyası nasıl ortaya çıkıyor?







Su politikası araştırmacısı Gökçe Şencan, deniz salyasının ortaya çıkması için iki şartın sağlanması gerektiğine dikkat çekiyor ve bunların sıcaklık ve besin (organik atık, gübre) olduğunu söylüyor.





Şencan, Twitter hesabından deniz salyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Şencan, “Küresel ısınma sebebiyle denizler ve okyanuslar gittikçe ısınıyor, özellikle son beş yılda dünyanın her köşesinde mercan kayalıklarının toplu ölümlerine şahit oluyorduk zaten.





Bu yüksek sıcaklıkların Marmara ve Akdeniz’i vurması da an meselesiydi. Bu birinci şartı gerçekleştirdi.Marmara zaten hiçbir zaman pek temiz değildi, atık tesisleri tuvaletlerimizden, lavabolarımızdan gelen evsel organik atıkları düzgünce ayırmadan denize bırakıyor. Bu da ikinci şart” diyor.





“İklim değişikliğini ciddiye almamamızın bedelini ödüyoruz şu anda” ifadelerini kullanan Şencan, şöyle devam ediyor:





“Eğer yöneticiler Marmara ve Akdeniz’in içinde bulunduğu riski dikkate alsalardı, evsel atık tesislerine çoktan ciddi kısıtlamalar getirilirdi. Bugün geldiğinde de bu facia bu kadar büyümezdi.





Şu anda yapılabilecek üç şey var:





1. Evsel atık tesisleri acilen Marmara’ya atıksu bırakmayı durdurmalı ya da atıksu çok yüksek standartlarda arıtılmalı.





2. Belediyeler, bakanlıklar, balıkçılık sektörü beraber çalışarak gerekli aparatlarla denizi temizlemeye acilen başlamalı.





3. Marmara’da tüm balıkçılık faaliyetleri, denizin kendini iyileştirebilmesi için minimum bir buçul-iki seneliğine yasaklanmalı. Marmara bu badireyi atlattıktan sonra denize uzun bir süre insan elinin değmemesi, ekosistemin kendini yenilemesi gerekiyor.





Bu yaz çok kötü geçecek, deniz henüz maksimum sıcaklığa ulaşmadı. Önümüzdeki bir iki hafta içinde müsilajın önüne geçmeye çalışmazsak bu yaz Marmara’nın tüm ekosistemini kaybedebiliriz, doğal hayatın geri gelmesi de iki-üç sene değil en az sekiz-10 sene, belki daha fazla sürer.





Atlamış olmayayım, tabiki Batı Marmara’daki sanayi atıklarına da artık dur denmesi lazım. Ergene’deki sanayi kirliliği Ergene’ye, Trakya’da Ergene kıyısında yaşayanlara, nehirdeki hayata ve Marmara’nın kıyısındaki herkese ihanet.”