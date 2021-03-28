Samanyolu Haber /Gündem / Uzmanı açıkladı: Kokain aylar sonra bile tespit edilebilir /28 Mart 2021 09:08

Uzmanı açıkladı: Kokain aylar sonra bile tespit edilebilir

AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullandığı iddiasıyla ilgili tartışmalara uzmanından açıklama geldi. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, kokainin kullandıktan günler, haftalar hatta aylar sonra bile tespit edilebildiğini söyledi.

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Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, kokainin aylar sonra yapılacak testlerle bile tespit edilebileceğini açıkladı. Lüks araçta kokain kullandığına ilişkin görüntüler ortaya çıkan eski AKP Genel Merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu, “Kokain değil, şaka amaçlı pudra şekeri çektik” sözleri sonrası serbest bırakılmıştı.

Prof. Dr. Sevil Atasoy, “Son kullanımdan sonra malum madde ve metabolitleri tükürük ve kanda 2 gün, idrarda 3 gün, saçta uzunluğuna bağlı olarak aylar sonra bile saptanır. Ağır kullanıcının idrarında 2 haftaya kadar bulunur. Söyleyeceklerim bu kadar:)” ifadesini kullandı.

Kürşak Ayvatoğlu, mahkemedeki savunmasında, “Görüntülerdeki benim burnuma çekmiş olduğum madde kesinlikle uyuşturucu madde değildir. Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabanca müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Zaten bu görüntünün de benim haberim olmadan çekildiği aşikârdır. Benim kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım” ifadesini kullanmıştı.
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