Uzmanından çarpıcı Koronavirüs çıkışı

Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu, Koronavirüs vak'a sayısının iki hafta içinde 5 bine yükselebileceğini söyledi.





Tespit edilen bir Koronavirüs vak'asının toplumda gezen 400 vak'a anlamına geldiğini ifade eden Akkoyunlu, "Her ölüm vak'ası için ise toplumda gezen tespit edilmeyen 1.000 kişi demek oluyor." tespitinde bulundu.





Habertürk Tv'de "Para" programında konuşan Akkoyunlu, salgının henüz yeni başladığını ve yayılma hızının ancak iki hafta içinde yavaşlayacağını tahmin ettiğini söyledi.





"İKİ HATFA İÇİNDE 5 BİN VAK'A İLE KARŞI KARŞIYA GELEBİLİRİZ"





Akkoyunlu, İtalya'da da salgının yavaş yayıldığını, ancak giderek hızlandığını belirterek, "Şu anda dikey olarak yükseliyoruz. Buna 'logaritmik artış' diyoruz. Korku güzel bir reflekstir. Korunma ve savunma sağlar, ancak panik yapmamalıyız. Tahmini olarak en iyi ihtimalle bir hafta içerisinde 1.000 civarında, ikinci hafta içerisinde ise 5 bin vak'a sayısını ulaşacağız." dedi.





Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu'ya göre Türkiye, Koronavirüs'te fırtınanın içine yeni giriyor.





Türkiye'de ölüm oranının yüzde 1 civarında olabileceğini söyleyen Akkoyunlu, "Bu ölüm oranı olabilecek en iyi senaryo. İnsanlar yeni yeni hasta oluyorlar. Hastalığın genelde 8'inci gününden sonra ölümler yaşanıyor. Yani salgın ve hastalık ilerledikçe ölümler artmış olacak." dedi.