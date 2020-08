Uzmanından Türkiye'ye kötü haber: 'Eylül sonundan itibaren ölümler artabilir'

Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Prof. Kayıhan Pala okullar, salgının kontrol altında olduğu bir süreçte açılması gerekiyor. Fakat mevcut koşullarda okulların açılmasının feci sonuçları olabilir.





Pala’ya göre sonbahar-kış mevsiminde vaka ve ölüm sayılarında artış olabileceği gibi, sağlık sisteminde de ciddi bir zorlanmayla karşı karşıya kalınabilir.





Prof. Kayıhan Pala GazeteDuvar'dan İrfan Aktan'a konuştu.





Covid-19 vakaları konusunda "Son birkaç haftalık verilere baktığımızda, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerle sahada yaşananlar arasında bariz bir uyumsuzluk var" diyen Pala, söyle dedi:





"Sadece TTB’ye gelen bilgiler değil, bazı illerde sağlık müdürlerinin veya milletvekillerinin yaptığı açıklamalar da bu uyumsuzluğu teyit ediyor. Örneğin Malatya, Erzurum, Rize valilerinin yaptığı açıklamalar, Sağlık Bakanlığı’nın verileriyle uyuşmayan rakamların olduğunu gösteriyor.





Sağlık Bakanlığı İstanbul dışında il bazlı açıklama yapmıyor. Ama günlük açıklanan rakamlarla demin bahsettiğim çeşitli il valilerinin açıklamaları arasında ciddi farklar var. Ayrıca bakanlık, sahada gözlenen sayıları topluma duyurmadığı için ciddi bir güven bunalımı yaratmış durumda."





15 Ağustos günü, dünya genelinde salgından ölümlerin en fazla yaşandığı günlerden biri olarak tarihe geçtiğini hatırlatan Prof. Kayıhan Pala şunları söyledi:





"Dünya genelinde 300 bine yakın yeni tanı kondu ve 10 binden fazla insan hayatını kaybetti. Sıcağın ve yaz mevsiminin beklenilen olumlu etkisinin olmadığını gözledik. Üstelik bu yeni bir bilgi de değil. Bizde hava sıcaklığı düşükken, sıcaklığın yüksek derecede olduğu örneğin Brezilya gibi ülkelerde salgının seyri değişmiyordu. O yüzden de başından itibaren hesapları buna göre yapmalıydık. Salgının ilk çıktığı Wuhan’da şu an ciddi bir artış yok. Çin bunu nasıl yapabildi? Sözünü ettiğimiz epidemiyolojik yöntemleri kullanıp, etkili tedbirleri alarak. Şu an hastalığın en fazla olduğu ülkelerden biri Rusya. Ama Türkiye kapılarını açtı ve her gün Rusya’dan binlerce insan tatil için buraya geliyor. Sıcaklık 26 derecenin altına düştüğünde, ilaveten virüsün daha uzun süre hayatta kalma gücü artacak ve daha kolay hasta edebilecek. Üstüne mevsimsel grip, hava yoluyla bulaşan diğer hastalıklar da eklenecek. Maalesef bu seyre baktığımızda, Eylül sonundan itibaren çok daha fazla olgu, çok daha fazla ağır hasta ve ne yazık ki çok daha fazla ölümle karşı karşıya kalma olasılığımız var. Maalesef bunu söylemek zorundayım."





Prof. Pala, Sağlık çalışanları ve hekimler açısından durumu şöyle özetledi:





"Bu hafta içinde beş doktorumuzu kaybettik. Hekimler, sağlık çalışanları maske takmadıkları için, tedbir almadıkları için mi hastalığa yakalanıyor, hayır! Sağlık çalışanları açısından tek başına maske takmak yetmiyor. Çalışma koşulları, aile sağlığı merkezleri ve hastanelerdeki düzenlemelerdeki eksiklikler ve vaka yoğunluğu maalesef sağlık çalışanları açısından ölümcül sonuçlar yaratıyor. Sağlık Bakanlığı seroprevalans çalışması üzerinden yaptığımız değerlendirme, Bakanlığın günlük açıkladığı verilere göre hesaplanan aktif hasta sayısının, toplum içerisindeki toplam hasta sayısının ancak onda biri kadar olduğunu ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda 153 bin kişiyi kapsayan bir araştırma yaptı. Henüz tüm ayrıntıları açıklanmayan bu araştırma sonucuna göre, PCR(+) oranı topluma uyarlanırsa Türkiye genelinde 200 binin üzerinde hasta olması gerekiyordu. Fakat toplam hasta sayısı 200 binin üzerindeyken, Bakanlığın günlük olarak açıkladığı toplam hasta sayısından iyileşenler ve hayatını kaybedenler çıkarılarak bulunan aktif hasta sayısı 20 bin civarındaydı."