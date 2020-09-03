Samanyolu Haber /Gündem / Uzmanından uyarı : 'Ankara Wuhan oldu' /03 Eylül 2020 11:57

Uzmanından uyarı : 'Ankara Wuhan oldu'

Hacettepe Üniversitesi’nden iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, bulunduğu şehirde hızla artan ‘corona’ vakalarına dikkat çekerek “Ankara Wuhan oldu” dedi.

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Corona virüsünden kaynaklanan Covid-19 hastalığı Çin’in Wuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı etkisine almıştı.

Türkiye’de virüsün yayılımı alınan tedbirlerle bir dönem yavaşlamış olsa da 1 Haziran’da başlayan ve ‘kontrolsüz’ olduğu eleştirileri yöneltilen ‘normalleşme’ sürecinden sonra vaka sayıları fırlamıştı.

Salgının en yoğun yaşandığı illerden Ankara’da, Sağlık Emekçileri Sendikası’na göre günde 2 bin vaka kaydediliyor. Ankara Tabip Odası da pandemi hastanelerinde yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolduğunu, şehirdeki diğer hastanelerde de benzer sorunlar yaşandığını belirtiyor.

Twitter’da Ankara’daki duruma ilişkin paylaşım yapan Prof. Dr. Cankurtaran, şunları yazdı:


“Ankara Wuhan oldu. 10-14 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli. Ankara sağlık kapasitesi aşabilir. Artık hasta yatıracak yoğun bakım zorlaşıyor. Kapalı her hastane açılmalı. Özel yoğun bakımlar pandemi için açılmalı. Halkın inisiyatifine bırakmak yanlış.”

Cankurtaran daha sonra şu mesajı paylaştı:

“Aman dikkat Ankara. Virüs aramızda. 60 yaş üstü kişiler ve onların yakınları daha da dikkat etmeli. Şehrimiz şu an en çok Corona hastası olan yer. Atlatacağız bu Zor günleri. Maksimum dikkat, özen lütfen. Her yaş dikkat etmeli.”
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