Samanyolu Haber /Gündem / Uzmanlar aksini söylüyor, Çavuşoğlu 'Kanal İstanbul'la tarih değişecek' diyor /01 Aralık 2019 16:35

Uzmanlar aksini söylüyor, Çavuşoğlu 'Kanal İstanbul'la tarih değişecek' diyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak" iddiasında bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde konuştu.

Çavuşoğlu, "TANAP ve Türk Akımı-2 Avrupa'yı hedefliyor. Ulaşım projelerinde Türkiye İpek Yolu'nun canlandırılmasında en kritik ülke. Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak. Böyle bir coğrafyada yaşıyorsak girişimci ve insani olmamız lazım. Sorun varsa çözmek için girişimci olmamız lazım" dedi. 

UZMANLARA GÖRE CİNAYET

İhale sürecine geçilmesiyle yeniden gündeme gelen Kanal İstanbul projesi, İstanbul’un ormanlık alanlarını, tarım arazilerini, yeraltı ve yerüstü su havzalarını, havasını ve doğal yerleşim alanlarını ‘ulaştırma’ projesi adı altında imara açarak yok edeceği yönünde eleştiriliyor. Marmara ve Karadeniz su dengesini bozacağı düşünülen kanalın yaklaşık 21 metre derinlikte inşa edilecek olması ise yine uzmanlar tarafından gemi trafiğine uygun olmaması yönünden eleştiri konusu yapılıyor
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