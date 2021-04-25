Samanyolu Haber /Gündem / Uzmanlar bir ay kapanma önerdi /25 Nisan 2021 10:22

Uzmanlar bir ay kapanma önerdi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, koronavirüs vakaları ve ölüm sayılarına dikkat çekerek, "Derhal bir ay boyunca tam kapanmaya gidilmeli" çağrısı yaptı.

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Saltık, Kovid-19 salgınının önünü kesebilmek için en az bir ay tam kapanmaya gidilmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'ın aktardığına göre Prof. Dr. Saltık, "Sayısal veriler dehşet vericidir. Salgın yönetiminde son derece başarısız bir tablo tartışmasız olarak ortadadır. Aynı yöntemler sürdürülerek farklı sonuçlar alınamaz" görüşünü dile getirdi.

Prof. Dr. Saltık 'salgına karşı derhal yapılması gerekenleri' şöyle sıraladı:

4 hafta boyunca yüzde 95'ler düzeyinde tam kapanmaya gidilmelidir.
Olabildiğince aşı sağlanmalı (halen 10 aşı dünyada acil kullanım onayı aldı) ve 4 hafta kapanmada olağanüstü seferberlikle yaygın aşılama yapılmalıdır.
Yine bu sürede yaygın aktif sürveyans uygulanarak burun sürüntü örnekleri alınmalı ve toplumda saklı –gizli taşıyıcılar bulunarak evlerinde değil karantina mekânlarında gözetime alınmalıdır.
Sahra hastaneleri açılmalı ve 1. basamak sağlık hizmetleri hızla güçlendirilmelidir.
Gereksinimli kitlelere sosyal devlet desteği mutlaka verilmelidir.
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