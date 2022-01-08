Uzmanlar, corona virüs kapmak için en riskli yerleri açıkladı

İngiltere Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yapılan virüs inceleme çalışmaları, Covid-19’a yakalanma ihtimali en yüksek olan yerleri açıkladı.





Araştırmaya göre, alışveriş merkezleri ve marketler en riskli bölgeler olurken, buralara gitmeyi tercih edenlerin online alışveriş yapanlara göre corona virüse yakalanma riskinin iki kat daha fazla olduğu belirlendi.





AVM, MARKET VE MAĞAZALAR EN RİSKLİ





İngiltere’de 10 binden fazla kişinin aktiviteleri izlenerek hazırlanan çalışmada, haftada bir kez alışveriş merkezlerine, mağazalara veya marketlere gitmek, yüzde 2,2’lik bir risk artışıyla virüse yakalanma olasılığının en yüksek olduğu grup olarak belirlendi.





İkinci en riskli bölge ise spor salonları oldu. Spor salonlarına gidenlerin, açık havada spor yapanlara oranla virüse yakalanma riskinin 1,36 kat daha fazla olduğu belirlendi.





Ancak araştırmacılar, spor salonlarında sosyalleşmenin de bu oranları etkilediğini açıkladı.





RESTORAN, BAR VE KAFELERİN ETKİSİ





Yapılan incelemelerde, haftada bir kaç kez bir restoran, bar veya pub’a gidenlerin sık sık toplu taşıma araçları kullananlarla aynı riske sahip olduğu belirlendi.





Uzmanlar, özellikle 2021’in son aylarında etkisini artıran Omicron varyantının bu verilerde yer almadığını açıkladı. Ve Omicron ile birlikte riskli durumların değişebileceğinin altını çizdi.





Bir restoranda veya kafede yemek yemek, aktif olarak işe gitmek ve spor salonuna gitmek de risk oranı hemen hemen aynı aktiviteler olarak sıralandı.





EN AZ RİSKLİ YERLER AÇIKLANDI









Yapılan araştırmalarda, özellikle önlemlerin katı bir şekilde uygulandığı, tiyatro, sinema, konser ve spor etkinliklerine katılmanın ekstra bir risk içermediği bulunurken, kuaför, berber, manikür salonları da aynı oranda ‘en az riskli’ kesimde yer aldı.





Aynı zamanda, bar, restoran ve kafe gibi mekanların açık alanlarında yemek yemenin de ‘en az riskli’ alanda olduğu belirtildi.





Yapılan araştırmalarda, toplu taşımayı sık kullanan kişilerin kullanamayanlara oranla Covid-19 ‘a yakalanma riskinin 1,2 kat daha fazla olduğu belirlendi.





Yapılan araştırmalar, toplu taşımaların değiştikçe risk oranlarının da değiştiğini ortaya koydu. Otobüs kullananların riski 1,3 kat, taksi kullananların 1,19 ve metro kullananların ise risk oranı 1,18 kat fazla olduğu belirtildi.