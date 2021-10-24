Uzmanlar, Covid-19’un uzun vadeli 'yeni bir' etkisi için uyardı





New York’taki Icahn Tıp Okulu’ndaki araştırmacıların yaptıkları çalışmalarda görev alan Jacqueline Becker, “Bu çalışmada, hastaların Covid-19’a yakalanmalarından birkaç ay sonra nispeten yüksek bir bilişsel bozulma yaşandığını gördük. Hatırlamadaki bozukluklar hastaneye yatan hastalar arasında baskındı” dedi.

HASTANEYE KALDIRILANLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Uzmanlar, Covid-19’un uzun vadeli etkisi için uyardılar: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğuCuma günü JAMA Network Open tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma, coronavirüsü bulaşmış bireylerin yaklaşık dörtte birinin, hastalığa yakalandıktan aylar sonra hafıza ve odaklanma sorunları yaşadığını söylüyor.New York’ta 740 hastayı inceleyen araştırmacılar, daha önce COVID-19 geçirmiş kişilerin çoklu görevlerde sorun yaşama gibi durumlarla mücadele etmelerinin nispeten yaygın olduğunu ortaya çıkardı.Çalışma, hastaların Nisan 2020 ile Mayıs 2021 arasında test edildiğini söylüyor. Hastaların herhangi bir demans öyküsü yoktu. Araştırmacılar, hastalığa yakalandıktan yaklaşık yedi veya sekiz ay sonra hastaların bilişsel bozulma belirtileri gösterdiğini buldular.Araştırma, karar verme ve planlama yapmanın yanı sıra hafıza hatırlama ve yeni anıları saklama yeteneği ile ilgili sorunlarında yaşandığını ortaya çıkardı.Psikiyatri profesörü Dr. Helen Lavretsky, NBC News’e verdiği demeçte, “Bu hastalardan bazılarında düşünememe, hafızada bozulma, araba kullanırken kafa karışıklığı yaşama gibi sorunlar görülüyor” dedi.Araştırma, bilişsel bozukluk belirtileri gösterme olasılığı en yüksek olan hastaların COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanlar olduğunu gösterdi.Daha önce Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin belirttiğine göre de COVID-19’un uzun vadeli etkilerinden biri “beyin sisi” veya düşünme ve konsantre olma zorluğu.