Uzmanlar deprem bölgesindeki salgın hastalık uyarısını yineledi



Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Türkiye ve Suriye'de ağır kayıplara yol açan depremlerin ardından afet bölgesinde bulaşıcı hastalıklarınortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.





Kuruluş, depremin yarattığı acil sağlık hizmetleri ihtiyacının yanı sıra, sekteye uğrayan tedavi süreçleri ve travmanın önümüzdeki iki ila dört haftayı bulaşıcı hastalıkların yayılma potansiyeli açısından kritik hale getirdiğini ifade etti. ECDC, bu doğrultuda özellikle gıdalar ve su yoluyla yayılabilecek hastalıkların yanı sıra, solunum yolu enfeksiyonları ve aşıyla önlenebilecek bulaşıcı hastalık potansiyeline de dikkat çekti.

"Su ve elektrik tesisatındaki hasar hastalıklara yol açabilir"





Depremzedelerin geçici barınaklara yerleştirilmesinin de salgın hastalıkların yayılmasında etkili olabileceği belirtildi. Hasar alan su ve elektrik tesisatı ile temiz suyun yanı sıra sağlık kuruluşlarına erişimde güçlüğe ve gıdaların soğutulmasında sorunlara neden olduğu belirtilerek bu durumun gıda ve su yoluyla yayılan hastalıkların ortaya çıkmasına yol açabileceği uyarısı yapıldı.ECDC, Suriye’nin kuzeybatısında halihazırda gözlenen kolera vakalarını da hatırlatarak, deprem bölgesinde bu hastalığın önümüzdeki haftalarda daha sık görülebileceği endişesini paylaştı.