Uzmanlar 'foşur foşur' belediye şovuna kızgın

Nevşehir Belediyesi sokakları temizlemek için çalışanlarına koruyucu kıyafet giydirip deterjanla yıkattı, itfaiyeyle su sıktırdı, üstelik Twitter'da 'four foşur yıkadık' diye duyurdu. Ancak bu uygulama yarardan çok zarar getiriyor.





Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre, 29 çevre ve meslek derneği, kentleri kimyasalla yıkamanın zararlarını anlatmak için 'Kimyasala değil doğana, bakterine sahip çık' başlıklı bir açıklama yayımladı.







Metni hazırlayan 350 Ankara Derneği'nden enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik, dezenfektanlardaki kimyasal tehlikeyi şu sözlerle anlattı:





Belediyeler, içinde çok çeşitli kimyasal maddelerin olduğu sıvılarla kent meydanlarını yıkıyor. Ancak buralar 2 saat içinde eski haline geliyor. Peki bu kimyasallar nereye gidiyor? Bu maddeler ağaç köklerini kurutuyor, çok sayıda bakteri ve mikroorganizmayı öldürüyor. Yani ekosistemi bozuyor.





Uzmanlar virüslerin insanların doğal hayata müdahale etmesinden kaynaklandığını söylüyor. Doğaya verdiğimiz tahribatlar ortadayken bizler temel hijyen kurallarını uygulamak yerine kimyasal kullanmayı tercih ediyoruz. Bu kimyasallar yeni hastalıkların oluşma ihtimalini artırıyor.





'Tüm bakterileri öldürürseniz insan da yaşayamaz'





Tüm mikroorganizmalar koronavirüs değildir, tüm bakterileri öldürürseniz insan da yaşayamaz. Mikroorganizmalar ve bakteriler insan sağlığı için gerekli şeyler. Bu en temel biyoloji bilgisi. Bu durum tüm Çinlilere koronavirüslü diye saldırmaya benziyor. Belediyelerin halk sağlığı uzmanlarına danışmadan, gösteriş olsun diye yaptığı hamleler ekolojik döngüye büyük zararlar veriyor.

Şehirlerdeki bulaşma zincirini kırmak için ne yapmalı?





Halk sağlığı uzmanı Dr. Kayıhan Pala da şu uyarılarda bulundu:





Bu pandemi döneminde belediyelerin sokakları değişik kimyasallarla yıkamasının enfeksiyon zincirini kırma açısından hiçbir faydası yok. Şehirlerdeki bulaşma zincirini kırmak için kapalı kapılar, asansörler, ortak kullanılan tuvaletler gibi yerler, çamaşır suyu 10’da bir oranında seyreltilerek günde en az iki kez temizlenmeli.







Yerel yönetimlerin atık toplamaya büyük özen göstermesi gerekiyor. Enerjimizi salgına faydası olmayan işlere harcamamalıyız. Dünyada milyonlarca virüs ve bakteri var. Bunların hepsini yok etmek ekosistemin sürdürülebilirliği açısından mümkün değil.

Kimyasal madde kullanırken ekosistemi tehdit ettiğimizin farkında olmalıyız, bunları gerekmedikçe kullanmamalıyız. Belediyeler çalışmalarını yürütürken bilimin ışığından uzaklaşmamalı diye düşünüyorum.