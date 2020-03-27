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Uzmanlar tek tek açıkladı! Koronavirüs erkekleri daha çok vuruyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, salgının cinsiyetler arasındaki etkisi de ortaya çıkarıldı. ABD’li ve İngiliz uzmanlar, erkeklerin Koronavirüs'ten niye daha fazla etkilendiğini sebepleriyle birlikte açıkladı.

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12 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısa sürede dünyaya yayılarak 24 bini aşkın insanın ölümüne yol açtı. Salgının ne zaman biteceği ve aşıyla ilgili yüzlerce çalışma devam ederken önemli bir araştırma yayımlandı.

University College London'da görevli Prof. Dr. Sarah Hawkes, corona virüsünün kadın ve erkekler arasındaki durumunu gözler önüne serdi. 

Salgının ilk ortaya çıktığı Çin'deki verilerle çalışmasına başlayan Hawkes, erkeklerde hem pozitif vak'a sayısının hem de ölüm oranının daha yüksek olduğunu gördü. Çin'de tespit edilen vak'alarda erkeklerde ölüm oranı yüzde 2,8, kadınlarda ise yüzde 1,7 olarak kayıtlara geçti.

Hawkes, Çin'in ardından İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Güney Kore ve İran'ı mercek altına aldı. Açıklanan verilere göre İtalya'da hayatını kaybeden hastaların yüzde 71'i erkek. İspanya'da ise yaşamını yitiren erkeklerin, kadınların iki katı olduğu belirtiliyor.

SİGARA İÇENLERDE RİSK DAHA FAZLA

Erkeklerin kadınlara göre Koronavirüs'ten daha çok etkilenmesinin sebebi ne? Hawkes'a göre henüz bunun kesin bir cevabı olmasa da ön çalışmalara göre sebeplerinden ilki sigara tüketimi olabilir. 

Çin'de sigara kullanımı erkekler arasında yüzde 50, kadınlarda ise yalnızca yüzde 2.

Sigara kullanımının akciğer sağlığında fark yarattığı ve erkeklerin bu nedenle semptomları daha ağır yaşadığı düşünülüyor. Sigara kullananların diğer insanlara göre daha fazla dudaklarına dokunduğu, bunun da virüsün bulaşma aşamasında önemli bir etken olduğu ifade ediliyor.

ERKEKLER DAHA EL AZ YIKIYOR

Hawkes, sigaranın yanı sıra davranış biçimlerinin de fark yarattığını söylüyor. Birçok çalışma erkeklerin kadınlara oranla daha az ellerini yıkadığını, daha az sabun kullandığını ve daha az sağlık yardımı aldığını gösteriyor. Bunlar hesaba katıldığında risk faktörü de doğal olarak artıyor.

Guardian’da yer alan habere göre John Hopkins Üniversitesi'nden Prof Dr. Sabra Klein ise söz konusu sebeplerin etkisini kabul etse de biyolojik faktörleri öne çıkardı. 

Klein, “Erkekler arasındaki ölüm oranı Çin, İtalya ve İspanya'da tırmanıyor. Bunlar birbirinden farklı ülkeler ve kültürler. Bu açıdan bakıldığında sigaranın temel faktör olduğunu düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

HORMONLARIN ROLÜ BÜYÜK

Klein'ın yürüttüğü çalışmalar, erkeklerin ‘Hepatit C' ve ‘HIV'e karşı bağışıklık sistemlerin daha zayıf olduğunu savunuyor. Klein, fareler üzerindeki deneylerin bunun Koronavirüs için de geçerliliğini gösterebileceğini söylüyor.

Klein'a göre hormonların da rölü oldukça büyük. Östrojenin, bağışıklık hücrelerinin enfeksiyonlara karşı direncini yükselttiğini belirten Klein, “Hastalardan alınan örneklerin incelemeleri arttıkça gelecekte bu durumla ilgili daha kesin sonuçlara ulaşabileceğiz.” dedi.
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