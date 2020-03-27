Uzmanlar tek tek açıkladı! Koronavirüs erkekleri daha çok vuruyor

Sigara kullanımının akciğer sağlığında fark yarattığı ve erkeklerin bu nedenle semptomları daha ağır yaşadığı düşünülüyor. Sigara kullananların diğer insanlara göre daha fazla dudaklarına dokunduğu, bunun da virüsün bulaşma aşamasında önemli bir etken olduğu ifade ediliyor.

ERKEKLER DAHA EL AZ YIKIYOR

Hawkes, sigaranın yanı sıra davranış biçimlerinin de fark yarattığını söylüyor. Birçok çalışma erkeklerin kadınlara oranla daha az ellerini yıkadığını, daha az sabun kullandığını ve daha az sağlık yardımı aldığını gösteriyor. Bunlar hesaba katıldığında risk faktörü de doğal olarak artıyor.

Guardian’da yer alan habere göre John Hopkins Üniversitesi'nden Prof Dr. Sabra Klein ise söz konusu sebeplerin etkisini kabul etse de biyolojik faktörleri öne çıkardı.





Klein, “Erkekler arasındaki ölüm oranı Çin, İtalya ve İspanya'da tırmanıyor. Bunlar birbirinden farklı ülkeler ve kültürler. Bu açıdan bakıldığında sigaranın temel faktör olduğunu düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.





HORMONLARIN ROLÜ BÜYÜK





Klein'ın yürüttüğü çalışmalar, erkeklerin ‘Hepatit C' ve ‘HIV'e karşı bağışıklık sistemlerin daha zayıf olduğunu savunuyor. Klein, fareler üzerindeki deneylerin bunun Koronavirüs için de geçerliliğini gösterebileceğini söylüyor.





Klein'a göre hormonların da rölü oldukça büyük. Östrojenin, bağışıklık hücrelerinin enfeksiyonlara karşı direncini yükselttiğini belirten Klein, “Hastalardan alınan örneklerin incelemeleri arttıkça gelecekte bu durumla ilgili daha kesin sonuçlara ulaşabileceğiz.” dedi.